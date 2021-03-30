«Мы прививаем любовь к казахской культуре». Немецкая семья готовит жеті нан и 40 лет празднует Наурыз

Жители Актюбинской области чтят и передают в своей семье из поколения в поколение казахские и немецкие традицииНемецкая семья Фризин, проживающая в Актюбинской области, вот уже на протяжении 40 лет празднует праздник Наурыз, дома у них готовятся казахские национальные блюда, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Диапазон».«Родители моего мужа Иван Фризин и Лидия Штанго чистокровные немцы, их принудительно переселили в Актюбинскую область из Украины в 1941 году, им тогда было всего по 10 и 15 лет. Здесь они и познакомились, когда их приютила семья Тургумбаевых, за что мы им очень благодарны. До сих пор общаемся с их семьей. Они привили нам любовь к казахской культуре и традициям», – рассказала Ирина Фризин.По словам женщины, у родителей ее мужа восемь детей, все они хорошо знают казахский язык и чисто разговаривают на нем.«Когда я вышла замуж за Виктора, он меня забрал в поселок Тассай, где мы с ним прожили 7 лет, потом переехали в Хромтау. Целое поколение семьи Фризин уже много лет трудится на Донском ГОКе. В этом году будет 40 лет нашей совместной жизни с Виктором.На протяжении этих лет мы каждый год всей семьей празднуем светлый праздник весны Наурыз. В четверг и пятницу я делаю жеті нан, на праздники готовлю бешбармак, казы, бауырсаки и другие национальные казахские блюда. Я вышиваю бисером, у меня была мечта бисером вышить мечеть, в итоге я ее осуществила и на конкурсе картин заняла призовое место», – добавила Ирина Фризин.Семья чтит и немецкие традиции.«Мы отмечаем католическое Рождество, Пасху. У нас трое сыновей и четверо внуков, мы им также прививаем любовь к казахской культуре. Мы хотим, чтобы наши дети из поколения в поколение передавали казахские и немецкие традиции», – сказала Ирина Фризин.