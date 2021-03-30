В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек

Люди пытались нелегально прорваться на стадион, где проходила церемония прощания с умершим руководителем страны.



Власти Танзании официально сообщили о гибели десятков человек во время похорон президента Джона Магуфули, передает местное издание Citizen.



Гражданская панихида по умершему лидеру страны проходила на стадионе в городе Дар-эс-Салам 21 марта. Желающих попрощаться с президентом страны было столько, что стадион не смог их всех вместить. Тогда люди стали прорываться через малейшие лазейки. Все это привело к давке, жертвами которой стали 45 человек. Еще 37 пострадали.



Магуфули скончался 17 марта в возрасте 61 года в больнице Дар-эс-Салама. По официальным данным, причиной его смерти стал сердечный приступ. При этом оппозиция и западные СМИ утверждали, что Магуфули серьезно болел коронавирусом.







