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В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:31
В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек
Фото © AFP 2021 / -
Люди пытались нелегально прорваться на стадион, где проходила церемония прощания с умершим руководителем страны.

Власти Танзании официально сообщили о гибели десятков человек во время похорон президента Джона Магуфули, передает местное издание Citizen.

Гражданская панихида по умершему лидеру страны проходила на стадионе в городе Дар-эс-Салам 21 марта. Желающих попрощаться с президентом страны было столько, что стадион не смог их всех вместить. Тогда люди стали прорываться через малейшие лазейки. Все это привело к давке, жертвами которой стали 45 человек. Еще 37 пострадали.

Магуфули скончался 17 марта в возрасте 61 года в больнице Дар-эс-Салама. По официальным данным, причиной его смерти стал сердечный приступ. При этом оппозиция и западные СМИ утверждали, что Магуфули серьезно болел коронавирусом.





Источник: sputnik.kz
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