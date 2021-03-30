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Проще разговаривай: появилось видео начала конфликта возле рынка «Алтын орда»

Просмотров:508 Опубликовано: Сегодня, 19:24
Проще разговаривай: появилось видео начала конфликта возле рынка «Алтын орда»
Кадр видео
В социальных сетях появилось видео начала конфликта между водителем и работником автостоянки, которая переросла в драку.

На кадрах видно, что водитель заезжает на парковку и его останавливает работник автостоянки.

"Есть перевод? Или разменяю, на обратном выйду?" - спрашивает водитель.

"Сразу нужно", - отвечает работник стоянки.

"Нет сразу. Хочешь, 20 тысяч дам? Я тебя спрашиваю, Kaspi есть? Ты говоришь, нет", - продолжает водитель.

"Kaspi нет, брат. Написано же", - говорит работник стоянки.

"Че ты орешь?" - говорит водитель.

"Вот же написано", - отвечает работник.

"Дружище, проще разговаривай", - говорит водитель.

После этого между мужчинами завязывается словесный конфликт. Затем водитель, вопреки просьбам сдать назад, заезжает на стоянку.

Видео заканчивается звуками потасовки.

Ранее со слов водителя сообщалось, что именно парковщик нагрубил, чем спровоцировал инцидент. После словесной перепалки парковщик достал нож, а водитель ударил его. Затем поспешил покинуть место, однако ему стали препятствовать другие работники рынка.

В полиции сообщили, что лица, фигурирующие на видео, установлены. В ходе расследования по уголовному делу обе стороны допрашиваются, выясняются все факты, причины и обстоятельства инцидента. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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freizer (Посетители) Сегодня, 20:46
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  • tolk
 Барабан (Посетители) Сегодня, 19:31
Начинать надо с того на каком основании вообще там платная стоянка и кому идут эти деньги. Где форма "охранника"? Дают ли чеки. Это самые главные вопросы. А остальное уже потом.
 
 

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