"Доска позора" появится на сайте Минобороны

Министерство обороны планирует публиковать на своем официальном сайте список коррупционеров и назовет его "Доской позора", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили в ведомстве, "Доской позора" будет называться один из разделов сайта Минобороны. Там планируется публиковать персональные данные коррупционеров с описанием их преступлений и фотографиями.



"Что называется, информация о преступниках "в цвете и красках". Чтобы понять, насколько это будет действенно, нужно смоделировать ситуацию. Представьте, военнослужащий совершил коррупционное преступление, признан судом виновным, осужден. Дальше заплатил штраф или отсидел свой срок. Естественно, уволен из армии, лишен званий и наград. И все? Не тут-то было. Его имя навеки будет вписано в историю Вооруженных сил на сайте Минобороны. Естественно, в сугубо негативном ключе.



И на просторах Всемирной паутины имя коррупционера тоже будет "увековечено". Любая поисковая система по запросу его имени и фамилии даст ссылку на сайт Министерства обороны, где его персона с описанием "заслуг" будет выставлена на всеобщее обозрение. Такая "Доска позора", только в глобальном масштабе. Как говорится, на весь мир. Представьте, как будут чувствовать себя сами преступники, а также их родные, близкие, дети, внуки, а впоследствии и правнуки от такой худой славы некогда уважаемого родственника? Несмываемый и вечный позор! Жалко? Ничуть. Знал же, на что шел, нарушая закон", - говорится в пояснении Министерства обороны.



В оборонном ведомстве добавили, что министр намерен обсуждать каждый коррупционный случай на специальных собраниях, которые раньше назывались "судом чести". На таких собраниях каждый сослуживец будет высказывать о преступнике свое мнение.



"Вряд ли будет положительное отношение к тем, кто скрывал под маской защитника Отечества свое гнилое нутро, заинтересованное лишь в личном обогащении. Даже если сам коррупционер не будет присутствовать при этом, ему об этом обязательно расскажут бывшие сослуживцы. А воинская часть может и официально уведомить письмом со всеми подробностями", - добавили в министерстве.



В Минобороны отметили, что ведомство всегда отличалось своей закрытостью, так как стратегические задачи не предназначены для широкой огласки. Однако, по их мнению, борьба с коррупцией "должна носить открытый характер".



"Гласность - лучшее средство для того, чтобы каждый потенциальный мздоимец задумался о последствиях, которые ждут человека, вставшего на путь преступного обогащения. Пока на примере других. А если не дошло до разума, то тогда прямой путь на скамью подсудимых и "Доску позора", - пояснили в оборонном ведомстве.



В министерстве намерены обобщить все сведения и реализовать "Доску позора" в апреле 2021 года.