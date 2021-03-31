Немецкие туристы пожаловались на коррумпированных полицейских в Казахстане

Как сообщает издание Deutsche Welle, Лаура и Ульрих отправились в кругосветку на УАЗе. Проехали через всю Евразию до США. Семейная пара рассказала, что казахстанские полицейские требовали у них деньги, пока они путешествовали в наших краях.Но, к сожалению, наша страна им запомнилась предприимчивыми стражами порядка. Говорят, машину с немецкими номерами останавливали по разным поводам и не стесняясь, требовали взятку.Когда мы их спрашивали, за что нас остановили, они показывали, мол, потому что мы едем. Ну да, я ехал, так и сотни тысяч других едут. И еще надо было торговаться… Они просили 10 тысяч тенге, уже не помню, какой был обменный курс. В конце удавалось сторговаться, - рассказал путешественник Ульрих.В министерстве внутренних дел Казахстана отреагировали на обвинения туристов. В МВД сообщили, что иностранцы действительно посещали Казахстан в 2019 году летом. Однако заявлений в полицию от них не поступало. Сейчас Департамент собственной безопасности МВД проводит проверку.- Обо всех фактах нарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел гражданам необходимо сообщать незамедлительно, позвонив на телефон доверия по номеру 1402 или через приложение "Police 102", - пресс-секретарь МВД РК Айгерим УразалиеваРанее отечественные сенаторы заявляли, что МВД входит в пятерку самых коррумпированных госорганов в стране.