Вьетнамец получил срок за распространение коронавируса

Вьетнамский суд приговорил бортпроводника Vietnam Airlines к двум годам лишения свободы условно за распространение коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



В ходе однодневного судебного разбирательства Народный суд Хошимина признал бортпроводника Дуонг Тан Хау виновным в нарушении правил карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19.



По данным издания, бортпроводник нарушил двухнедельный домашний карантин и встречался с 46 другими людьми, посещал кафе и рестораны после возвращения из Японии в ноябре 2020 года. После чего 28 ноября его тесты дали положительный результат на COVID-19.



Официальные лица заявили, что он передал вирус как минимум трем другим людям. В результате пришлось изолировать и протестировать 2000 человек, расходы на это достигли почти 200 тысяч долларов (85 миллионов тенге).



"Пострадали более 2000 жителей города, 861 человека помещали в обязательный карантин, а 1400 других изолировали дома. Нарушение Хау было серьезным, подвергло общество опасности и поставило под угрозу безопасность жителей государства", - говорится в заявлении полиции.