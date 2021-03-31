Обмануть ЕНПФ и обналичить пенсионные умудрились казахстанцы

Некоторые казахстанцы рассказали о мошеннических схемах, по которым им удалось обмануть систему единого национального пенсионного фонда. Они обналичили свои пенсионные взносы обманным путем.



Опрошенные люди говорят, что такой шанс выпадает нечасто, поэтому решили воспользоваться им. Каждый руководствуется принципом «пока дают – бери». По их словам, государство не хочет давать на руки заработанные деньги, поэтому им приходится идти на обман.



Жительница Актау рассказала о махинации на условиях анонимности. Она пояснила, чтобы получить деньги из ЕНПФ ей пришлось идти на фиктивную сделку.



«Муж и его друг придумали схему, чтобы получить пенсионные наличными. В общем, сделали так, что друг якобы купил квартиру у нас. Мы ее уже переоформили на него, получили из ЕНПФ деньги и отдали их ему. Он сказал, что на эти деньги купит дачу родителям. Мы тоже получили деньги наличными. Тоже была такая же сделка: мы купили квартиру за 11 млн у родной сестры этого друга. Она переоформила квартиру на нас и отдала нам наши деньги, которые ей поступили из ЕНПФ. Мы решили на эти деньги купить машину, так как двое детей у нас и их постоянно надо возить то в школу, то в садик. В итоге все живут в своих квартирах. Но через год-два мы их снова переоформим – каждый обратно вернет себе свою квартиру», – говорит женщина.



Еще один пример – уже из Алматы. Здесь тоже стороны заключили фиктивную сделку. По словам горожанки, к ней обратились сваты, которые попросили помочь им получить деньги из ЕНПФ наличными. Женщина пошла им навстречу, потому что давно их знает. Они работали вместе много лет, да и к тому же она выдала замуж дочь за их сына.



«Я якобы продала им свою квартиру за 15 млн тенге. Фонд перевел мне эти деньги, но я их отдала им. Мы договорились, что через несколько лет они напишут дарственную на имя моего сына и квартира будет на нем. А свои выведенные пенсионные деньги кудалар решили пока не тратить, поэтому положили на депозит. Говорят, что надо брать деньги, пока государство дает, потому что неизвестно, что будет дальше и вообще, доживут ли они до пенсии. Кстати, мне они купили швейную машинку в подарок за то, что согласилась помочь им», – поделилась жительница мегаполиса.



Эксперты говорят, что все эти махинации были ожидаемы – люди при малейшей возможности не станут оставлять деньги в фонде, доверие к которому у многих на нуле.



«У людей нет доверия к ЕНПФ. А откуда оно будет, если зарплата у председателя ЕНПФ – 2,2 млн тенге? Ну, это вообще немыслимо. Надо же оглядываться на реалии – это в десятки раз больше, чем средняя зарплата по стране. Я понимаю, что ты управляющий и все остальное, но надо, в конце концов, понимать, что это наши деньги, что ты с наших, народных, денег зарплату получаешь. При этом сверхъестественную доходность управляющий нам не приносит. Я понимаю, если доходность была бы выше, чем на том же депозите в банке. Но этого нет. Если доходность не выше, зачем мы там держим деньги? Не проще ли их нам отдать, чтобы мы положили их на депозит и доходность получали не меньше, чем в ЕНПФ. Зачем нам платить управляющим, когда инвестдохода он не показывает. Какой в этом смысл?» – недоумевает экономист Арман Бейсембаев.



Коррупционные скандалы, вспоминает эксперт, тоже не подправляют низкую репутацию. Он вспомнил случай 2014 года, когда ЕНПФ инвестировал около 250 млрд долларов в международный банк Азербайджана, который спустя три года обанкротился. Лишь в 2019 Казахстану удалось полностью вернуть вложенные деньги.



Получается так, что казахстанцы своими деньгами покрывают дефицит в республиканском бюджете. Иными словами, «латают дыры в госбюджете».



«Из ЕНПФ периодически пополняется бюджет, мы все это видим. Наши деньги всячески пытаются использовать для того, чтобы убыточные предприятия и проекты финансировать. Это как черная дыра, в которую уходят наши пенсии. С другой стороны, понятно, что при таких вложениях имеется распил. Распиливают наши пенсии. И откуда взяться доверию?» – заключил Бейсембаев.



К слову, в пенсионном фонде Норвегии сконцентрировано около 1 трлн долларов. Это может стать образцом того, как должна работать система. Норвежцы инвестируют пенсионные деньги по всему миру в самые разные активы. Причем фонд отчитывается за каждую крону. Любой норвежец, выйдя на пенсию, может рассчитывать на очень приличную пенсию. В Казахстане же ЕНПФ, как выразился наш собеседник, как черная дыра, в которой пропадают наши накопления.



Напомним, снять часть накоплений для покупки жилья, улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям сможет 761 тыс казахстанцев. Общая сумма — 2,5 трлн тенге.