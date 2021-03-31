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Министр Цой успешно проваливает работу по вакцинации населения - депутаты Nur Otan

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 11:20
Министр Цой успешно проваливает работу по вакцинации населения - депутаты Nur Otan
Фото из открытых источников
Мажилисмены считают, что Минздрав не извлёк никаких уроков из печального опыта прошлого года.

Депутаты мажилиса от партии Nur Otan раскритиковали работу Министерства здравоохранения по проведению вакцинации населения против Covid-19. Об этом говорится в запросе мажилисменов на имя премьер-министра страны Аскара Мамина, который зачитала депутат Ирина Унжакова.

В тексте отмечается, что в начале февраля депутаты фракции Nur Otan уже направляли запрос в адрес министра здравоохранения о наиболее острых проблемах вакцинации населения против коронавируса, но полученный ответ "оставил двойственные чувства". Из него следует, что ведётся широкомасштабная работа, но, по мнению депутатов, её результаты незначительны и не способствуют улучшению ситуации в стране.

"Если правительство заявляет, что массовая вакцинация является первостепенной задачей в борьбе с пандемией, то почему тогда до сих пор нет продуманных, системных и синхронизированных мер по её организации? Вчера министр здравоохранения Цой выступил с очередным призывом к населению вакцинироваться. Но возникает вопрос – куда идти, где вакцинироваться? Ведь в свободном доступе в поликлиниках регионов вакцин нет. Эта ситуация напоминает прошлый год, когда люди были в растерянности и не знали, где и когда можно сдать ПЦР-тесты. Неужели Минздрав за этот год не смог выработать алгоритм действий на опережение?", – сказала Ирина Унжакова.

Она отметила, что глава государства недавно поручил правительству активизировать работу по вакцинации населения, подчеркнув, что без достижения коллективного иммунитета Казахстан не сможет побороть болезнь и восстановить экономику. На деле поставленные Президентом задачи правительство не выполняет.

"И если в начале пандемии все недоработки, ошибки можно было отнести к отсутствию опыта, практики, средств, то сегодня уже есть всё, что должно помочь нам эффективно бороться с Covid-19, в том числе создана вся законодательная база для этой работы. Но ситуация, которая складывается у нас в стране, говорит, что Минздрав не извлёк никаких уроков – ни из собственного, ни из мирового опыта борьбы с коронавирусом", – отмечается в запросе.

В Казахстане, по информации Минздрава, прививки получила 101 тысяча человек – менее 1% населения, хотя вакцинация началась два месяца назад.

"Не надо иметь сверхматематических способностей, чтобы подсчитать, что при таких темпах вакцинации страны понадобится 15 лет, чтобы достичь 70% вакцинирования почти 19-миллионного населения Казахстана", – отметила Ирина Унжакова.

Нерешённым остаётся целый комплекс вопросов, связанных с казахстанской вакциной, о которой известно лишь, что она получила временную регистрацию, считают депутаты фракции Nur Otan. Нет ясной картины и в работе заводов для производства вакцины.

На производство и поставку российской вакцины "Спутник V" выделено 18 млрд тенге, из которых около 15,2 млрд тенге – Карагандинскому фармацевтическому комплексу на производство вакцины. Но, по информации Минздрава, за всё время работы здесь произвели сего 243 тысячи доз вакцины, 93 тысячи из которых применены, а 150 тысяч – ещё развозят по регионам.

"Ещё больше вопросов и, наверное, отдельного разбирательства требует ситуация со строительством завода в Жамбылской области. На его строительство из республиканского бюджета было выделено более 5 млрд тенге. По информации МОН, завод начали строить в сентябре прошлого года, но без ПСД. Проект делали проектировщики, не имеющие опыта подобных работ. В итоге в сметах "забыли" учесть часть оборудования. Сейчас корпус завода возведён практически полностью, но оборудование ещё не поставлено. Наполовину построенный объект лёг на плечи местных исполнительных органов", – сообщила депутат.

Она отметила, что Министерству здравоохранения необходимо в срочном порядке принять соответствующие меры, иначе Казахстан рискует столкнуться с повторением ситуации прошлого лета, когда проявилась полная неготовность к борьбе с пандемией.

"В целом складывается впечатление, что если бывший министр Биртанов провалил начало борьбы с пандемией, то сегодня министр Цой успешно проваливает работу по вакцинации населения. Ежедневная информация нынешнего министра здравоохранения не меняет картины к лучшему, а население не только не может привиться, но и не знает, когда, где и как это можно сделать", – заявила Ирина Унжакова.

Депутаты фракции попросили премьер-министра в кратчайшие сроки предоставить ответ на их запрос, в котором должен быть описан конкретный план поставок вакцины по регионам, график вакцинации всех групп населения, а также предоставлена полная информация о всех пунктах вакцинации, вплоть до телефонов исполнителей.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • zhanino
  • ЁмоЁ
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:36
мне не жаль ни этого министра ни остальных. но умиляет похвальная активность депутан из нуротана, которые 30 лет не видели никаких проблем со здравоохранением а теперь вдруг все прозрели в одночасье.
а ведь это и с их молчаливого согласия система была не то, чтобы развалена - советская уже на тот момент была устарешвая и недееспособная, но и не создана новая. хотя средств на это было выделено более чем предостаточно.
все украли сами и теперь ищут козла отпущения.
где жумагулов с шарипом??? почему они не сидят до сих пор???
где все остальные министры и их шушера?
 
 

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