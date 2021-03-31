«Возможность для нечестного чиновника» - Спор из-за терминологии возник в Мажилисе

В Мажилисе возник спор между депутатами и министром торговли и интеграции Бахытом Султановым из-за схожих терминов, которые применяются в соглашениях ЕАЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz. Депутаты считают, что термины запутывают бизнесменов и создают коррупционные риски.



О схожести терминов сообщила депутат Екатерина Смышляева. По ее словам, в принятом 1 марта 2019 года законе о ратификации соглашения средствами идентификации в ЕАЭС дается одно понятие - "маркированные товары", а в соглашении, которое сегодня рассмотрели в Мажилисе о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами, дается совсем другое объяснение понятию "маркировка".



Султанов заявил, что это два разных понятия. Однако спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин указал, что схожесть терминов путает бизнесменов.



"А мы можем каким-то образом не путать их? Все равно "маркировка" и "маркировочный товар" приводят любого даже подготовленного человека к вопросу: есть ли разница? Может, где-то в ваших правилах четко отписать с пояснением, чтобы бизнес-сообщество знало, где применять указанные нормы?" - сказал Нигматулин.



Султанов подтвердил, что в самой терминологии соглашений четко прописана разница двух терминов, на что Нигматулин попросил его объяснить эту разницу "без двухчасового доклада".



"Маркировочный товар - это прослеживаемость товара. А маркировка на товаре - это информация на товаре о свойствах и безопасности товара", - ответил Султанов. Он пояснил, что изменять термины нельзя, так как они приняты в рамках международных соглашений ЕАЭС.



"Давайте разделим. Завтра это возможность для какого-нибудь не совсем честного чиновника, который будет этим пользоваться. Путать будет. (...) Хорошо, мы сегодня базово оставляем. Но вы должны будете предусмотреть все в нормативно-правовых актах, чтобы завтра регулирование этими нормами не стало препятствием для прохождения нашего товара на рынки", - потребовал Нигматулин.