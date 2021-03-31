Ещё один президент назвал Путина «убийцей»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей.
"К сожалению, да", - ответил Науседа на вопрос журналиста новостного агентства BNS, мог бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать Путина убийцей.
По словам руководителя Литвы, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, таких как Украина.
"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно", - сказал он.
Другой важный аспект, на который обратил внимание президент Литвы, это то, что в России "самым грубым образом" преследуют лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный.
"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе, это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа.
Он утверждает, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке" и говорить о большем вовлечении (в отношения - прим.), видя грубые нарушения прав человека по соседству.
На заявления президента Литвы резко отреагировали в Совете Федерации России. "Это ни в какие ворота не лезет. Для России президент Литвы теперь вообще становится нерукопожатным. Как можно поддерживать отношения со страной, которая позволяет себе подобные выходки. Я думаю, что это должно решать наше политическое руководство, в первую очередь МИД. Без ответа подобное хамство оставлять нельзя", - заявил порталу Baltnews первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По мнению российского сенатора, подобные обвинения со стороны Литвы звучат с целью выслужиться перед своим заокеанским хозяином.
"Что такое Литва в современной Европе? Да ничто. Но ей нужно показать, что она в одном ряду борется с Россией", - сказал Джабаров.
Ранее президент США Джо Байден в беседе с американским телеканалом ABC News на вопрос, считает ли он, что Владимир Путин убийца, сказал да. Этот и другие комментарии американского лидера побудили Россию отозвать своего посла из Вашингтона, что стало беспрецедентным шагом в истории дипломатических отношений двух государств за последнее время.
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