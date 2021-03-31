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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ещё один президент назвал Путина «убийцей»

Просмотров:1197 Опубликовано: Сегодня, 13:41
Ещё один президент назвал Путина «убийцей»
Gitanas Nausėda
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей.

"К сожалению, да", - ответил Науседа на вопрос журналиста новостного агентства BNS, мог бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать Путина убийцей.

По словам руководителя Литвы, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, таких как Украина.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно", - сказал он.

Другой важный аспект, на который обратил внимание президент Литвы, это то, что в России "самым грубым образом" преследуют лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный.

"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе, это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа.

Он утверждает, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке" и говорить о большем вовлечении (в отношения - прим.), видя грубые нарушения прав человека по соседству.

На заявления президента Литвы резко отреагировали в Совете Федерации России. "Это ни в какие ворота не лезет. Для России президент Литвы теперь вообще становится нерукопожатным. Как можно поддерживать отношения со страной, которая позволяет себе подобные выходки. Я думаю, что это должно решать наше политическое руководство, в первую очередь МИД. Без ответа подобное хамство оставлять нельзя", - заявил порталу Baltnews первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению российского сенатора, подобные обвинения со стороны Литвы звучат с целью выслужиться перед своим заокеанским хозяином.

"Что такое Литва в современной Европе? Да ничто. Но ей нужно показать, что она в одном ряду борется с Россией", - сказал Джабаров.

Ранее президент США Джо Байден в беседе с американским телеканалом ABC News на вопрос, считает ли он, что Владимир Путин убийца, сказал да. Этот и другие комментарии американского лидера побудили Россию отозвать своего посла из Вашингтона, что стало беспрецедентным шагом в истории дипломатических отношений двух государств за последнее время.


Источник: delfi.lt
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Комментарии ( 12 )

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Барабан (Посетители) Сегодня, 16:35
Цитата: MadJack
а кто в этом виноват? Мы сами все просрали.


Не знаю, кто "МЫ". Я родился в 1990 году. Я по слухам знаю от родителей, что было не просто.

Но как бы и сейчас тоже что то "не просто". При этом нам государство квартир не давало и бесплатного ничего никогда не было. Как бы и просирать то нечего.

Пенсионку правда отрезали на 400 тыщ почти в 2011, а через пару лет всё подорожало в двое после девальвации. Это мы сами всё сделали? Даже не знаю..
 
-1
  • Феникс
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  • Pinochet
 302847066 (Посетители) Сегодня, 16:07
Россия никуда не ушла от концлагеря, как и от Гулага, вот это я точно скажу, по последним событиям. Кто этого не понял, поймёт рано, или поздно... Огромное насквозь коррумпированое, воинственное государство, во главе президента диктатора, не терпящего никакой критики.
 
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MadJack (Посетители) Сегодня, 16:02
Барабан,
а кто в этом виноват? Мы сами все просрали.

Каждому свое
 
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  • 302847066
  • Ну Ну
 Барабан (Посетители) Сегодня, 15:52
Байден обозвал Путина. Путин ловко поймал карандаш. Собака Байдена укусила работника Белого Дома. Илон Маск заявил что мы живём в матрице. Все кого то чипируют...

В 90-е годы балет, например, крутили...

А тем временем за пару месяцев цены на квартиры выросли на 20%, на яйца на 30%, да и на всё остальное цены растут всё быстрее и быстрее... Топливо, одежда, продукты питания. Уже раз в неделю мне звонят мошенники и пытаются выудить инфу по карте. В интернете всё больше рекламы скамов, лохотронов и букмекеров. В инстаграммах всё агрессивнее рекламируют товары в 5-10 раз дороже, чем они стоят в Китае. Дети живут в телефонах, играю в тупые игры, люди на улице дерутся за 100 тенге.

90-е годы затаились на десятилетие и снова вернулись?

Как то не об этом мечталось.
 
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  • Ирон
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 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 15:43
Цитата: Ingul
Да они за счет этого только и существуют - подвывать из подворотни на Россию.

Причем Россия и Путин? В России полно граждан которые резко против Путина, так что Россия это не только Путин.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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  • MadJack
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:39
Цитата: master_kz
так транзит сведен к нулю

минимальная зарплата в Литве - 751
минимальная зарплата в Rоссии - 166
ВВП на душу населения Литвы - $38 450
ВВП на душу населения России - $11 585

данные из открытых источнников
 
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  • arelav_74
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:07
Нашли о ком вспоминать - президент Литвы.
Да они за счет этого только и существуют - подвывать из подворотни на Россию.
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:58
с оглядкой громко моська тявкнула аж ссытся... rofl
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 14:42
Ага, при этом Украина должна была достаться вам или США? При, том, что Украина приграничная территория к России. И Россия обязана придерживать вас, "чистых политических завоевателей", для сохранения своей безопасности.
Не дождетесь, как бы не называли Путина. Он наверное просто вам пожелает здоровья)
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:37
Цитата: Pinochet
давайте, погрозите Литве "помидорами не отделаются!"
авторитет великого Пу в очередной раз пробил днище

Да там грозить и вообще обращать внимания уже не нужно, и так транзит сведен к нулю. Что хотели то и получили. Удачки прибалтам там, ну и здоровья, всякого рода.-)
 
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