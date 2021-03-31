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Закон о науке и ограничениях для директоров школ подписал Токаев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Закон о науке и ограничениях для директоров школ подписал Токаев
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам науки. Одна из поправок запретит директорам государственных школ, детсадов и других организаций образования единолично устраивать сотрудников на работу.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки", - говорится в сообщении.

Законопроект во втором чтении депутаты Сената приняли 4 марта. Первая поправка касается внедрения конкурсного приема педагогов в госорганизации образования. Теперь исключается практика, когда решение о приеме на работу педагога принимает директор единолично. Как ранее пояснил министр образования Асхат Аймагамбетов, действовавшая система назначения педагогов носила непрозрачный характер и имела коррупционные риски.

Вторая поправка заставит руководителей госорганизаций образования менять должность через несколько лет на посту.

"У нас у большего количества руководителей госорганизаций образования имеются бессрочные трудовые договоры. Безусловно, есть много сильных руководителей, которые преданы своей работе и делают все возможное, чтобы совершенствовать деятельность своей организации. Они могут работать годами и при этом быть очень эффективными, но таких не так много.

Однако никто не отменяет и профессиональное выгорание, отсутствие мотивации и желание движения по карьерной лестнице других сотрудников. Поэтому в том, что руководители занимают свои места много лет, есть, конечно, свои плюсы, но имеются и минусы. Вводимый институт ротации позволит, к примеру, переносить лучшие практики и опыт в другие организации", - объяснял Аймагамбетов.

Некоторые новшества закона позволят финансировать широкий спектр научных исследований из республиканского бюджета. Ожидается, что это поможет увеличить число прикладных научных открытий, а также вклад науки в развитие экономики страны.

Ожидается, что закон снизит коррупционные риски в сфере финансирования науки, обеспечит прозрачность коммерциализации научной, научно-технической деятельности и исследовательских работ и будет способствовать развитию науки в нашей стране.


Источник: tengrinews.kz
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