Президент Узбекистана ввёл наказание за оскорбление самого себя

В Узбекистане ввели уголовную ответственность за оскорбление или клевету в отношении президента.



Дополнение в Уголовный кодекс страны подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



"Публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана с использованием сетей телекоммуникаций или интернета наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет.



Ранее существовала ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием печати или иных средств массовой информации", - пишет портал.



Sputnik Узбекистан в свою очередь сообщает, что за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете, тоже будут наказывать уголовно. За это могут отправить в колонию на срок до 10 лет.