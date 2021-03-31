Стала известна цена вакцины от COVID-19 для животных

Стоимость российской вакцины против COVID-19 для животных со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы, их будут вводить с промежутком в 21 день, сообщила РИА Новости советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.



Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.



"Цена за две дозы вакцины составляет 588 рублей, их вводят с промежутком в 21 день. Это отпускная цена со стороны разработчика, "ВНИИЗЖ", - сказала Мелано.

Она указала, что Россельхознадзор ориентируется прежде всего на доступность вакцины и не преследуют коммерческие цели при продаже препарата.



"Россельхознадзор специально рекомендовал "ВНИИЗЖ" установить минимальную цену на вакцину, чтобы сделать ее доступной", - сообщила советник главы ведомства.