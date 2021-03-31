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Елбасы высказался о важности латиницы для тюркоязычных государств

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 17:32
Елбасы высказался о важности латиницы для тюркоязычных государств
Фото из открытых источников
Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств проходит в онлайн-формате.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул роль латиницы для тюркского мира, выступая на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

"Наряду с гуманитарным и культурным развитием мы можем многому научиться друг у друга. Использование латинского алфавита дает нам общую систему, благодаря которой мы получаем возможность содействовать развитию нашей молодежи на глобальном уровне. Нам важно развиваться сообща. Если мы будем совместно развиваться, это будет очень важно", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Елбасы отметил необходимость принять документ касательно будущего Тюркского совета.

"Мое первое предложение: мы должны продолжать дальнейшее развитие и принять документ касательно будущего Тюркского совета. На саммите в Баку я предлагал повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации", - добавил Первый Президент РК.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 18:11
"bır siyr, ekı siyr"... Уже не так глупо смешно выглядит...
 
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  • Lelik72
 Expert (Посетители) Сегодня, 17:59
отдохни уже...
 
 

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