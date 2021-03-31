Казахстанскую вакцину от коронавируса переименовали в QazVac

Её решили назвать QazVac для лучшего восприятия в обществе вместо QazCovid-in.



Название казахстанской вакцины будет звучать по-новому.



"QazCovid-in - "ин" означает, что это инактивированная вакцина. Она одна из тех вакцин, которая разработана Институтом проблем биологической безопасности.



Вместе с тем, чтобы проще эта вакцина воспринималась в обществе, мы используем торговое наименование QazVac, поэтому, наверное, вы все чаще будете встречать именно такое название вакцины", - сказал вице-министр образования и науки Мирас Дауленов.



Сейчас она находится на третьем этапе клинических исследований. Но завод по ее производству еще не достроили.

