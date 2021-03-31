Водители «Яндекс.Такси» вышли на забастовку в Алматы

В Алматы водители популярного сервиса "Яндекс.Такси" вышли на забастовку, выдвинув свои требования.
Небольшая группа водителей собралась возле одного из торгово-развлекательных центров города. Они записали видеообращение и распространили в соцсетях. По словам водителей, в последнее время сервис усложнил условия труда. В этой связи они выдвинули администрации агрегатора свои требования и высказали недовольство.
"Мы против того, что "Яндекс.Такси" снимает акционные скидки за счет водителей. Также мы недовольны повышением процентов на тарифы с 12 до 15 процентов. Мы против этого. Далее мы просим повысить минимальный базовый тариф, расценку. Потому что повысились цены на бензин. Еще мы недовольны необоснованным снижением рейтинга водителей, которое происходит неожиданно в конце месяца", - выразили свой протест водители.
В знак протеста они решили в утренний час пик, а именно с 7.00 до 10.00, не выходить на линию и не принимать заказы.
Как сообщили в пресс-службе агрегатора "Яндекс.Такси", никто из водителей с какими-либо требованиями не обращался.
"Мы даже не знаем, кто они и подключены ли к сервису. Сам сервис работает как обычно. Число водителей на линии - на привычном уровне. Мы находимся на связи с парками-партнерами", - отметили в компании.
Также свое мнение выразил другой водитель сервиса, который не согласен с мнением своих коллег.
"Комиссию в этом году не поднимали, поэтому я не понимаю, с чего вдруг вспомнили про нее. Зато доплаты за заказы от "Яндекса" идут. Странно, почему про это забыли. Ну, и странно это - в час пик, вместо того чтобы брать заказы и зарабатывать, они выходят и болтаются у ТРЦ. Так точно много не заработаешь", - предположил водитель, пожелавший остаться анонимным.
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