Осужденный политик Алексей Навальный объявил голодовку. Он находится в колонии во Владимирской области.



«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача»,— написал оппозиционер в Instagram.



Политик также заявил, что его состояние ухудшилось. «Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает»,— написал Навальный.



Напомним, оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше». В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2 и 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК). По версии следствия и суда, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, но в 2018 году Верховный суд отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.



Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. На прошлой неделе он потребовал допустить к нему лечащего врача, уточнив, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь. В частности, он рассказал о болях в спине и онемении ноги. При этом областное управление ФСИН оценивало состояние оппозиционера как «стабильное, удовлетворительное».