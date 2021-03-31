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NY: Россия стягивает войска к границе с Украиной

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:42
NY: Россия стягивает войска к границе с Украиной
Фото: ENEWS.AM
Россия стягивает около четырех тысяч военных к границе с Украиной, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников США.

По оценке одного из собеседников газеты, речь идет о 4 000 российских военных.

В связи с российским усилением на приграничных с Украиной территориях европейское командование и вооруженные силы США повысили уровень готовности с "вероятного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса".

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак на внеочередном заседании Верховной Рады заявил, что к границам страны стянуты российские войска. По его словам, дополнительные воинские соединения переброшены в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области. Также речь идет о Крыме, где после последних учений десантников их не вывезли в места предыдущей дислокации, а оставили на полуострове, сказал главнокомандующий.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал информацию для РИА Новости.

- Данная публикация является вбросом, направленным на подогрев русофобских настроений на Украине и провоцирование напряженности на границе с Россией.
Наши войска находятся в местах постоянной дислокации, отрабатывают задачи в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, поэтому данное заявление, на мой взгляд, – ни что иное как отыгрывание антироссийской темы в американских СМИ, где Москву пытаются изобразить агрессором, готовящимся к вторжению на Украину, - пояснил Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что "потенциально неминуемым" конфликт на Донбассе может стать только в случае вторжения украинской армии на территории ДНР и ЛНР, это и есть главная угроза, которая делает этот конфликт "неизбежным".


Источник: zakon.kz
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