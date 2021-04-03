Мужчина требует наказать свою жену за коррупционное нарушение

Талгарец заподозрил жену в коррупционном нарушении и «сдал» ее антикоруТалгарец подозревает, что его благоверная помогала незаконно обналичивать деньги в одной из школ Алматы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на телеканал «Астана».«Как порядочный человек не могу скрывать факт преступления», — с этих слов начал свое признание талгарец Тимур Балыкчин.Четыре года назад он стал отцом. Супруга вышла в декрет, но на ее пенсионный счет почему-то продолжали поступать деньги. Хотя фактически молодая мама уже не работала.«Моя супруга сговорилась со своими сотрудниками, а именно с бухгалтером и директором, что будут поступать на ее счет деньги. Якобы типа она работала и тем самым получала зарплату. И отдала свою карту своим сотрудникам», — рассказывает Тимур Балыкчин.Мужчина заподозрил, что через его супругу бухгалтер и руководство школы незаконно обналичивали деньги.Сначала глава семьи принудил жену отказаться от начислений. А затем и вовсе потребовал пойти с повинной в полицию.По словам Тимура, он слышал истории о подобных махинациях и не хотел бы, чтобы его «честь и репутация пострадали».«Она получается бросила это, да, это благородный шаг. Но я ей сказал, пусть они аннулируют эти пенсионные отчисления, потому что, дабы избежать проверок, чтоб не понести наказание. Супруга, она категорически отказывается идти с повинной на основании статьи 65 УК РК. Я говорю, я тебя предупредил. Я это сам сделаю», — заявляет Тимур Балыкчин.Мужчина написал заявления с подробным описанием правонарушений супруги в разные инстанции.В том числе, в антикоррупционную службу. Там сообщили, что обращение направили в департамент внутреннего госаудита.Глава Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев ответил на заявление талгарца.«При установлении нарушений закона, влекущих уголовную ответственность, по обращению будет проведено досудебное расследование. О результатах проверки Вас дополнительно уведомит Антикоррупционная служба города Алматы», — говорится в ответе главы Антикора.Действительно ли был нарушен закон, в Агентстве пока не сообщают. Досудебное расследование пока тоже не зарегистрировано. Однако проверку начали.Тимур Балыкчин о нынешних отношениях с супругой предпочел не рассказывать. Известно только, что пара сейчас живет порознь. Но мужчина готов и дальше нести статус главы семьи.