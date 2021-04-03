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Сокамерники Навального рассказали о его поведении в колонии

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Сокамерники Навального рассказали о его поведении в колонии
Фото © LIFE
Съемочная группа телеканала RT побывала в ИК-2 Владимирской области - колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный.

Журналисты пообщались с самим Навальным, руководством колонии, работающими в учреждении людьми и заключенным, отбывающим срок на соседней с оппозиционером койке.

Так, фельдшер Наталья Авдеева рассказала, что Навальный получает медицинскую помощь в полном объеме, хотя сам оппозиционер утверждает, что ему отказывают в медицинском обслуживании.

"Мы 24-го числа вывезли его на обследование в областную клиническую больницу Владимира. После этого наш врач-невролог назначила ему лечение, от которого он отказался. И по сей день отказывается. Он хочет своего врача. Лечение было назначено грамотное, все препараты у нас имеются", - сообщила фельдшер.

Соседи Навального опровергли информацию, что ему не дают спать и каждый час будят, светя ему фонариком в лицо, заставляют вскакивать и называть фамилию и статью. В связи с тем, что в личном деле Навального указано "склонен к побегу", по закону его нахождение обязаны проверять каждые два часа. В том числе и ночью.

Но никто не будит осужденных при такой процедуре, говорится в сюжете телеканала. На форме сотрудника учреждения закреплена видеокамера, ему достаточно лишь подойти к кровати проверяемого и убедиться, что тот на месте. Между тем, по словам соседей Навального, им не запрещено пользоваться берушами и маской для сна.

Навальный спит на нижнем ярусе кровати, у окна. По арестантским меркам, это очень почетное место.

Сокамерник политика Константин Михалкин рассказал, что Навальный отказывается работать и последние два дня просто пролежал на спальном месте. При этом он уточнил, что в рабочее время в колонии это запрещено.

В целом, говорится в сюжете телеканала, сокамерник относится к Навальному спокойно, лишь отмечает его высокомерный тон при общении. Тем не менее за отказ от работы Навального в отряде недолюбливают. Но до конфликтов ситуация не доходила.

Сокамерник также рассказал, что Навальный получает посылки и делится содержимым. В последний раз угощал орехами и сухофруктами, курагой, чаем. Он не ведет политическую агитацию, только периодически комментирует новости по телевизору.

С инспекцией по колонии отправились член общественной палаты России Мария Бутина и член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский. Бутина в свое время провела в американской тюрьме 18 месяцев, а Вышинский отсидел более 400 дней в тюрьме в Украине.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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MadJack (Посетители) Сегодня, 10:58
прям не тюрьма, а санаторий, в России его не поймут, потому что половина россиян могут о таких условиях проживания только мечтать rofl

Каждому свое
 
 

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