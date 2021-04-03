Чемпионка мира сбежала перед боем с казахстанкой

Планы казахстанской спортсменки Фирузы Шариповой, выступающей в профессиональном боксе, снова разрушены. За пару дней до боя у нее сменилась соперница.



Планировалось, что Шарипова встретится со своей давней обидчицей, россиянкой Софьей Очигавой 3 апреля на арене “Баскет-Холл” в Казани. Ныне Очигава - чемпионка мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе.Победительница боя могла рассчитывать на бой с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор. Однако, за 2 дня до этого события стало известно, что Очигава... отказалась от боя с казахстанкой.



Как нам сообщили источники в пресс-службе М13, организующей турнир в Казани, ещё вчера Очигава обещала дать комментарий по поводу неожиданного снятия с боя, но в итоге отказалась от объяснений.

В итоге Шариповой срочно нашли новую соперницу. Ею стала россиянка Юлия Чернобородова. Она уже встречалась с Шариповой в марте 2017 года и тогда проиграла ей.



2 апреля в Казани прошла официальная процедура взвешивания участников вечера бокса и традиционная дуэль взглядов.



Боксеры показали на весах следующие результаты:



Гиясиддин Мамаджонов (Узбекистан) 71,55 кг - Равшан Махамаджонов (Узбекистан) 71,9 кг;



Гор Аганесян (Россия) 73,65 кг - Магомедбек Махмудов (Россия) 72,85 кг;



Радмир Абдурахманов (Россия) 68,5 кг - Толибжон Сарабеков (Таджикистан) 69,35 кг;



Александр Федоров (Россия) 59,62 кг - Мирзамухаммад Хикматуллаев (Узбекистан) 59,52 кг;



Кирилл Кузьмин (Россия) 109,2 кг - Дмитрий Скворцов (Россия) 103,7 кг;



Евгений «Моряк» Курданов (Россия) 82,9 кг - Артем Вычкин (Россия) 84,25 кг;



Фируза Шарипова (Казахстан) 63,3 кг - Юлия Чернобородова (Россия) 62,65 кг;



Фатима Дудиева (Россия) 53,3 кг - Луизана Боливар Граффе (Венесуэла) 51,86 кг;



Виталий Петряков (Россия) 67,55 кг - Идд Пиалари (Танзания) 66,65 кг.

