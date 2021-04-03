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Чемпионка мира сбежала перед боем с казахстанкой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:33
Чемпионка мира сбежала перед боем с казахстанкой
Фото: Instagram
Планы казахстанской спортсменки Фирузы Шариповой, выступающей в профессиональном боксе, снова разрушены. За пару дней до боя у нее сменилась соперница.

Планировалось, что Шарипова встретится со своей давней обидчицей, россиянкой Софьей Очигавой 3 апреля на арене “Баскет-Холл” в Казани. Ныне Очигава - чемпионка мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе.Победительница боя могла рассчитывать на бой с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор. Однако, за 2 дня до этого события стало известно, что Очигава... отказалась от боя с казахстанкой.

Как нам сообщили источники в пресс-службе М13, организующей турнир в Казани, ещё вчера Очигава обещала дать комментарий по поводу неожиданного снятия с боя, но в итоге отказалась от объяснений.
В итоге Шариповой срочно нашли новую соперницу. Ею стала россиянка Юлия Чернобородова. Она уже встречалась с Шариповой в марте 2017 года и тогда проиграла ей.

2 апреля в Казани прошла официальная процедура взвешивания участников вечера бокса и традиционная дуэль взглядов.

Боксеры показали на весах следующие результаты:

Гиясиддин Мамаджонов (Узбекистан) 71,55 кг - Равшан Махамаджонов (Узбекистан) 71,9 кг;

Гор Аганесян (Россия) 73,65 кг - Магомедбек Махмудов (Россия) 72,85 кг;

Радмир Абдурахманов (Россия) 68,5 кг - Толибжон Сарабеков (Таджикистан) 69,35 кг;

Александр Федоров (Россия) 59,62 кг - Мирзамухаммад Хикматуллаев (Узбекистан) 59,52 кг;

Кирилл Кузьмин (Россия) 109,2 кг - Дмитрий Скворцов (Россия) 103,7 кг;

Евгений «Моряк» Курданов (Россия) 82,9 кг - Артем Вычкин (Россия) 84,25 кг;

Фируза Шарипова (Казахстан) 63,3 кг - Юлия Чернобородова (Россия) 62,65 кг;

Фатима Дудиева (Россия) 53,3 кг - Луизана Боливар Граффе (Венесуэла) 51,86 кг;

Виталий Петряков (Россия) 67,55 кг - Идд Пиалари (Танзания) 66,65 кг.


Источник: zakon.kz
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