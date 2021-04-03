Чемпионка мира сбежала перед боем с казахстанкой

Планы казахстанской спортсменки Фирузы Шариповой, выступающей в профессиональном боксе, снова разрушены. За пару дней до боя у нее сменилась соперница.
Планировалось, что Шарипова встретится со своей давней обидчицей, россиянкой Софьей Очигавой 3 апреля на арене “Баскет-Холл” в Казани. Ныне Очигава - чемпионка мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе.Победительница боя могла рассчитывать на бой с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор. Однако, за 2 дня до этого события стало известно, что Очигава... отказалась от боя с казахстанкой.
Как нам сообщили источники в пресс-службе М13, организующей турнир в Казани, ещё вчера Очигава обещала дать комментарий по поводу неожиданного снятия с боя, но в итоге отказалась от объяснений. В итоге Шариповой срочно нашли новую соперницу. Ею стала россиянка Юлия Чернобородова. Она уже встречалась с Шариповой в марте 2017 года и тогда проиграла ей.
2 апреля в Казани прошла официальная процедура взвешивания участников вечера бокса и традиционная дуэль взглядов.
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