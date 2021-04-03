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Пассажирка укусила водителя автобуса за просьбу надеть маску

Просмотров:457 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Пассажирка укусила водителя автобуса за просьбу надеть маску
Скриншот видео
После случившегося пассажирка сбежала

В Алматы пассажирка укусила водителя автобуса за просьбу надеть маску, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на zakon.kz.

В распоряжении издания оказалось видео, на котором мужчина, показывая на руку, говорит, что его укусила пассажирка.

«Пассажирка укусила за то, что попросил надеть маску», – говорит водитель.

В Управлении городской мобильности сообщили, что инцидент произошел в автобусе маршрута № 54 на днях. После случившегося пассажирка сбежала.

Также в соцсетях распространяется видео, где еще один пассажир общественного транспорта агрессивно реагирует на просьбу надеть маску.

«Ты кто такой, чтобы мне говорить надеть маску? Сам носи свою маску! Если ты баран, оставайся сам бараном», – говорит пассажир.

В итоге пассажир решил выйти из транспорта.

С середины марта Алматы находится в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции. С тех пор в городе с каждым днем число заболевших растет. За последние сутки в городе выявили 647 зараженных – это наибольший прирост по республике.

Власти просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию для сдерживания эпидемии. Водителям автобусов поручили высаживать пассажиров без масок.





Источник: azattyq-ruhy.kz
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