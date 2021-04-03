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У привитого "Спутником V" президента Аргентины выявили COVID-19

Просмотров:535 Опубликовано: Сегодня, 13:20
У привитого "Спутником V" президента Аргентины выявили COVID-19
Фото: Facebook/alferdezok
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР.

Антигенные тесты - это не тесты на антитела, такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции.

"Я хотел сказать вам, что сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным", - написал он в Twitter.

"Надо быть очень внимательными. Прошу всех следовать рекомендациям. Пандемия не прошла", - добавил он.

Президент Аргентины добавил, что в настоящее время ожидает подтверждения ПЦР-теста. Он сообщил также, что чувствует себя хорошо.

В январе в администрации аргентинского президента сообщили, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V".
Сообщалось, что Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.

Между тем разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" заверили президента Аргентины Альберто Фернандеса, который подозревает у себя COVID-19, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания.

"Нам грустно это слышать. "Спутник V" на 91,6 процента эффективен против заражения и на 100 процентов эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!" - говорится в ответе института на пост Фернандеса в Twitter.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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302847066 (Посетители) Сегодня, 16:15
Неравнодушный,Госпади, да кто же вам всю правду расскажет? Во время СССР, когда грипп свирепствовал, мама не горюй, кто нибудь доводил до общественности о смертности, связанные с осложнениями? Нет, вот так вот. А сейчас тем более, на вакцине делают деньги серьёзные структуры, щас они вам всё разложут по полочкам...
 
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Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 13:55
Эффективность вакцины 91,6%, значит из каждых 100 привитых, восемь человек могут заболеть, но без тяжёлых последствий.
 
 

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