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Овощи дорожают быстрее других продуктов в Казахстане

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 14:10
Овощи дорожают быстрее других продуктов в Казахстане
Фото: pixabay
Из продуктов питания быстрее других дорожали в марте овощи. Об этом говорится в отчете Бюро национальной статистики за минувший месяц.

Специалисты из сферы статистки зафиксировали, что с февраля по март цены на продовольственные товары в Казахстане выросли на 0,8%, непродовольственные товары подорожали на 0,7%, а платные услуги на 0,2%.

Повышение цен отмечено на овощи свежие на 3,2%, масло подсолнечное – на 1,9%, сахар-песок – на 1,7%, картофель, фрукты свежие, говядину – по 1%, крупы – на 0,9%, макаронные изделия, чай, баранину, молоко пастеризованное, свинину – по 0,8%, яйца, окорочка куриные, кефир – по 0,7%, муку – на 0,6%, масло сливочное – на 0,4%. Алкогольные напитки подорожали на 1%.Снижение цен зафиксировано на рис на 1,1%,пшено – на 0,6%, капусту белокочанную – на 0,3%.

Прирост цен на автомобили, моющие и чистящие средства, товары личного пользования составил по 0,6%, мебель и предметы домашнего обихода, лекарства – по 0,5%, одежду и обувь – 0,3%.Бензинподорожална 4,9%, газ сжиженный в баллонах – на 1,4%, а дизельное топливо подешевело на 0,5%, сообщили в Бюро.

Интернет подорожал за месяц на 1,3%, услуги гостиниц – на 0,7%, здравоохранения – на 0,4%, парикмахерских и салонов красоты – на 0,3%.Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 4,4%, а перелеты на самолетах, как ни странно, подешевели на 0,6%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду снизились на 1,1%, отопление центральное – на 1%, электроэнергию – на 0,2%, а на холодную воду – повысились на 1,1%.


Источник: zakon.kz
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