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Головкин на пятом месте в рейтинге мировых боксёров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:52
Головкин на пятом месте в рейтинге мировых боксёров
Фото: rus.azattyq.org
По версии портала BoxRec в рейтинге лучших боксеров мира, составленном вне зависимости от весовой категории, легендарный спортсмен Казахстана Геннадий Головкин занимает пятое место.

В первой десятке, как сообщается на сайте Fightnews.info, произошли незначительные изменения.

«На девятую строчку рейтинга сумел прорваться непобежденный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло, вслед за которым каким-то образом расположился Сергей Ковалев, не выходивший на ринг с ноября 2019 года. Казахстанец Геннадий Головкин идет на пятой позиции», — говорится в материале.

Рейтинг боксеров pound-for-pound (P4P) по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика).

2. Тайсон Фьюри (Великобритания).

3. Теренс Кроуфорд (США).

4. Энтони Джошуа (Великобритания).

5. Геннадий Головкин (Казахстан).

6. Эррол Спенс-младший (США).

7. Деонтей Уайлдер (США).

8. Теофимо Лопес (США).

9. Джермалл Чарло (США).

10. Сергей Ковалев (Россия).

К слову, Геннадий Головкин еще в начале года по рейтингу сайта Givemesport.com стал лучшим боксером прошлого года.

Ранее мы писали, что казахстанская легенда бокса и чемпион в среднем весе Геннадий Головкин сходил с детской хоккейной командой в кинотеатр на новый фильм «Годзилла против Конга».


Источник: newtimes.kz
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