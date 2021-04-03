Головкин на пятом месте в рейтинге мировых боксёров

По версии портала BoxRec в рейтинге лучших боксеров мира, составленном вне зависимости от весовой категории, легендарный спортсмен Казахстана Геннадий Головкин занимает пятое место.



В первой десятке, как сообщается на сайте Fightnews.info, произошли незначительные изменения.



«На девятую строчку рейтинга сумел прорваться непобежденный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло, вслед за которым каким-то образом расположился Сергей Ковалев, не выходивший на ринг с ноября 2019 года. Казахстанец Геннадий Головкин идет на пятой позиции», — говорится в материале.



Рейтинг боксеров pound-for-pound (P4P) по версии BoxRec:



1. Сауль Альварес (Мексика).



2. Тайсон Фьюри (Великобритания).



3. Теренс Кроуфорд (США).



4. Энтони Джошуа (Великобритания).



5. Геннадий Головкин (Казахстан).



6. Эррол Спенс-младший (США).



7. Деонтей Уайлдер (США).



8. Теофимо Лопес (США).



9. Джермалл Чарло (США).



10. Сергей Ковалев (Россия).



К слову, Геннадий Головкин еще в начале года по рейтингу сайта Givemesport.com стал лучшим боксером прошлого года.



Ранее мы писали, что казахстанская легенда бокса и чемпион в среднем весе Геннадий Головкин сходил с детской хоккейной командой в кинотеатр на новый фильм «Годзилла против Конга».