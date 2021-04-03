Новое агентство предлагают создать в Казахстане

Инициативу озвучили в ходе второго заседания Комиссии по земельной реформе



Агентство по управлению земельными ресурсами предлагают создать в Казахстане.



Инициатива прозвучала в ходе второго заседания Комиссии по земельной реформе.



Рабочая группа по экономическим вопросам отмечает, что сейчас в Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК остался только центральный аппарат, где работают 38 человек. Все региональные земельные инспекции перешли в ведение акиматов.



Поэтому члены рабочей группы решили поднять вопрос передачи функций государственного контроля.



Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев сообщил, что инициативу поддержали 27 из 30 присутствовавших участников заседания, три человека проголосовали против.