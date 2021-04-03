Врач назвал идеальный способ приготовления картошки

Клубни должны оставаться в кожуре, сказал он.



Врач и популярный телеведущий из России Александр Мясников заявил, что люди допускают большую ошибку при приготовлении картофеля. Тем самым они лишают свой организм важных элементов.



Мясников призывает не очищать клубни картошки от кожуры.



«Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой», — объяснил врач.



Он заявил, что идеальным способом приготовления картофеля считается запекание. При таком способе приготовления клубень сохраняет большинство полезных элементов. К тому же, для этого не понадобится добавление масла.



Ранее Александр Мясников рассказал о опасности употребления выпечки, сладкого и белого риса, а также макарон, а также белого хлеба. Эти продукты, аргументировал врач, приведя в пример образ жизни и питание в Индии, обеспечивают людям лишний вес.



18 марта диетолог из Гонконга назвала продукты, которые помогают хорошо выспаться, а ВОЗ позже сообщили, какая еда снизит риск преждевременной смерти.



В Южной Корее назвали продукт, облегчающий течение коронавируса. Им оказалась квашенная капуста.