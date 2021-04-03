Суд вернул атырауским активистам Бокаеву и Аяну иск против президента

Атырауский городской суд вернул гражданским активистам Максу Бокаеву и Талгату Аяну их иск с требованием отменить поправки к выборному законодательству, внесенные в 2018 году. Ответчиками они указывали президента Казахстана и спикеров двух палат парламента.В определении, вынесенном 1 апреля судьей Зульфией Сагингалиевой, говорится, что иск возвращается по нескольким основаниям.«Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика», — пишет Сагингалиева, указывая, что местом нахождения ответчиков — президента Касым-Жомарта Токаева, спикера сената Маулена Ашимбаева и спикера мажилиса Нурлана Нигматулина — является Нур-Султан.Судья ссылается также на то, что истцы не приобщили к поданным в суд материалам копию оспариваемого нормативно-правового акта или его части с указанием, каким СМИ и когда этот акт опубликован. К иску также не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, отметила судья.В комментарии Азаттыку 3 апреля Макс Бокаев сказал, что считает хорошей новостью сам факт того, что суд не признал иск безосновательным. Судья в своем определении указала, что истцы «после устранения недостатков» вправе вновь обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчиков. Бокаев говорит, что воспользуется этой возможностью и подаст с Аяном иск в столичный суд.Бокаев и Аян оспаривают законность изменений, которые ликвидировали институт самовыдвижения в Казахстане. Сейчас в Казахстане даже выборы в местные представительные органы — городские, районные и областные маслихаты — проводятся по партийным спискам.Активисты считают, что поправки, которые установили запрет на самовыдвижение беспартийных граждан кандидатами в депутаты маслихатов, противоречат Конституции, где гарантировано право казахстанцев участвовать в управлении государством, и нарушают их право быть избранными в местные представительные органы. Бокаев и Аян убеждены, что маслихаты «должны защищать и решать региональные интересы», они полагают, что избранные по партийным спискам органы «вряд ли представляют интересы массы жителей».Талгат Аян и Макс Бокаев были инициаторами массового митинга в Атырау в апреле 2016 года, участники которого выступили против спорных поправок к земельному кодексу, разрешающих продажу земли и передачу ее в длительную аренду иностранцам. После митинга в Атырау аналогичные акции прошли в других городах, и власти вынуждены были объявить мораторий на вступление в силу поправок. Бокаев и Аян были взяты под стражу, в ноябре 2016 года активистов приговорили к пяти годам лишения свободы каждого по обвинению в «возбуждении розни», «распространении заведомо ложной информации» и «нарушении порядка проведения митинга». Они отвергли обвинения как политически мотивированные.В апреле 2018 года Аян досрочно вышел на свободу, ему заменили оставшийся срок на ограничение свободы, которое было затем отменено в июле 2019 года. Бокаев, признанный правозащитниками политическим заключенным, отказался просить о досрочном освобождении. Он отбыл назначенное ему наказание полностью и освободился в начале февраля этого года. Власти установили административный надзор в отношении Бокаева, сам он считает наложенные на него ограничения (предусматривающие в том числе запрет на обществественную деятельность, участие в митингах, дебатах) незаконными.