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Суд вернул атырауским активистам Бокаеву и Аяну иск против президента

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:45
Суд вернул атырауским активистам Бокаеву и Аяну иск против президента
Фото из открытых источников
Атырауский городской суд вернул гражданским активистам Максу Бокаеву и Талгату Аяну их иск с требованием отменить поправки к выборному законодательству, внесенные в 2018 году. Ответчиками они указывали президента Казахстана и спикеров двух палат парламента.

В определении, вынесенном 1 апреля судьей Зульфией Сагингалиевой, говорится, что иск возвращается по нескольким основаниям.

«Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика», — пишет Сагингалиева, указывая, что местом нахождения ответчиков — президента Касым-Жомарта Токаева, спикера сената Маулена Ашимбаева и спикера мажилиса Нурлана Нигматулина — является Нур-Султан.

Судья ссылается также на то, что истцы не приобщили к поданным в суд материалам копию оспариваемого нормативно-правового акта или его части с указанием, каким СМИ и когда этот акт опубликован. К иску также не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, отметила судья.

В комментарии Азаттыку 3 апреля Макс Бокаев сказал, что считает хорошей новостью сам факт того, что суд не признал иск безосновательным. Судья в своем определении указала, что истцы «после устранения недостатков» вправе вновь обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчиков. Бокаев говорит, что воспользуется этой возможностью и подаст с Аяном иск в столичный суд.

Бокаев и Аян оспаривают законность изменений, которые ликвидировали институт самовыдвижения в Казахстане. Сейчас в Казахстане даже выборы в местные представительные органы — городские, районные и областные маслихаты — проводятся по партийным спискам.



Активисты считают, что поправки, которые установили запрет на самовыдвижение беспартийных граждан кандидатами в депутаты маслихатов, противоречат Конституции, где гарантировано право казахстанцев участвовать в управлении государством, и нарушают их право быть избранными в местные представительные органы. Бокаев и Аян убеждены, что маслихаты «должны защищать и решать региональные интересы», они полагают, что избранные по партийным спискам органы «вряд ли представляют интересы массы жителей».

Талгат Аян и Макс Бокаев были инициаторами массового митинга в Атырау в апреле 2016 года, участники которого выступили против спорных поправок к земельному кодексу, разрешающих продажу земли и передачу ее в длительную аренду иностранцам. После митинга в Атырау аналогичные акции прошли в других городах, и власти вынуждены были объявить мораторий на вступление в силу поправок. Бокаев и Аян были взяты под стражу, в ноябре 2016 года активистов приговорили к пяти годам лишения свободы каждого по обвинению в «возбуждении розни», «распространении заведомо ложной информации» и «нарушении порядка проведения митинга». Они отвергли обвинения как политически мотивированные.

В апреле 2018 года Аян досрочно вышел на свободу, ему заменили оставшийся срок на ограничение свободы, которое было затем отменено в июле 2019 года. Бокаев, признанный правозащитниками политическим заключенным, отказался просить о досрочном освобождении. Он отбыл назначенное ему наказание полностью и освободился в начале февраля этого года. Власти установили административный надзор в отношении Бокаева, сам он считает наложенные на него ограничения (предусматривающие в том числе запрет на обществественную деятельность, участие в митингах, дебатах) незаконными.


Источник: azattyq.org
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