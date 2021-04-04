Человеческую челюсть выловили во время рыбалки из Иртыша

Жительница Аксу, рыбача на Иртыше, выловила человеческую челюсть. О шокирующей находке сообщили участники общественного объединения "Поисковики Павлодара "Вита ", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Вчера наши поисковики нашли необычную находку, которая шокировала всех. Обычная рыбалка закончилась необычным уловом, если быть точнее - найдена челюсть и, судя по всему, человеческая", - рассказали волонтеры на своей странице в Instagram.



Человеческую челюсть обнаружила поисковик Ольга Чиндина. Со слов женщины, в тот день она вместе с семьей и друзьями отдыхала на Иртыше недалеко от Аксу.



"Закинула спиннинг с блесной, показалось, что зацепилась палка. Когда вытянула - ужаснулась. Это была челюсть человека", - сообщила журналистам Чиндина.



Женщина позвонила в полицию и рассказала о своем улове коллегам-поисковикам, которые сразу же выехали на место, куда также прибыли участковый, оперативно-следственная группа, представители ЧС.



"Мы все были в шоке от такого улова. Нижняя челюсть с почти целыми зубами, при этом сама кость потемневшая. Как нам сказали, челюсть принадлежала человеку средних лет. Завтра на том месте будут работать водолазы", - говорят павлодарские поисковики.



Не исключается, что находка относится к древним захоронениям, попавшим в реку при обвале берега.