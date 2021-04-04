«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 04 Апреля
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.84 KZT
  • €1 = 502.69 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Высокосортное казахстанское мясо хотят экспортировать в ОАЭ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Высокосортное казахстанское мясо хотят экспортировать в ОАЭ
Иллюстративное фото из открытых источников
Элитный скот выращивают фермеры Алматинской области

150 тонн мяса высокосортной говядины отправили на экспорт в прошлом году фермеры Кегенского района Алматинской области, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Хабар 24».

Благодаря успешной селекционной работе за последние годы почти 10% из всего поголовья – элитный скот, а именно КРС породы абердин-ангус. Полторы тысячи буренок завезли из Австралии три года назад. Благодаря грамотному селекционному подходу поголовье скота достигло 4,5 тысяч. В этом году приплод превысил 1200 телят.

«Мы применяем инновационные технологии в разведении скота. Все стадо прочипировано. Каждая телка имеет свою бирку, все данные вносятся в единую базу, так мы наблюдаем за всеми жизненными параметрами животного», – отметила ветеринар Айымгул Камалиева.

Элитный скот выращивают в четырех крупных предприятиях Кегенского района. Племенное поголовье уже составило почти десятую часть от общего 50 тысячного стада КРС региона. Племхозы ведут работу по улучшению породности скота и в других фермерских хозяйствах, реализуют им племенных бычков.

Благодаря активному развитию сети откормочных площадок в прошлом году экспортировали 150 тонн мяса. В планах и поставка говядины в Объединенные Арабские Эмираты. Но для этого не хватает кормовой базы. Сено сюда доставляют за 500 км – из Балхашского района.

«Сейчас сельхоз отрасль переживает не лучшие свои времена. Государство, конечно, старается, хорошо нам помогает, субсидирует, но на одних субсидиях далеко не уедешь. Нужны массовые инвестиции. Без международного капитала, к сожалению, сельхозотрасль, я думаю, самим поднять будет очень сложно», – сказал генеральный директор компании Толеген Бозжанов.

В прошлом году в хозяйстве отправили на мясо около тысячи бычков, в этом году планируют увеличить мощности производства в полтора раза.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика