Высокосортное казахстанское мясо хотят экспортировать в ОАЭ

Элитный скот выращивают фермеры Алматинской области



150 тонн мяса высокосортной говядины отправили на экспорт в прошлом году фермеры Кегенского района Алматинской области, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Хабар 24».



Благодаря успешной селекционной работе за последние годы почти 10% из всего поголовья – элитный скот, а именно КРС породы абердин-ангус. Полторы тысячи буренок завезли из Австралии три года назад. Благодаря грамотному селекционному подходу поголовье скота достигло 4,5 тысяч. В этом году приплод превысил 1200 телят.



«Мы применяем инновационные технологии в разведении скота. Все стадо прочипировано. Каждая телка имеет свою бирку, все данные вносятся в единую базу, так мы наблюдаем за всеми жизненными параметрами животного», – отметила ветеринар Айымгул Камалиева.



Элитный скот выращивают в четырех крупных предприятиях Кегенского района. Племенное поголовье уже составило почти десятую часть от общего 50 тысячного стада КРС региона. Племхозы ведут работу по улучшению породности скота и в других фермерских хозяйствах, реализуют им племенных бычков.



Благодаря активному развитию сети откормочных площадок в прошлом году экспортировали 150 тонн мяса. В планах и поставка говядины в Объединенные Арабские Эмираты. Но для этого не хватает кормовой базы. Сено сюда доставляют за 500 км – из Балхашского района.



«Сейчас сельхоз отрасль переживает не лучшие свои времена. Государство, конечно, старается, хорошо нам помогает, субсидирует, но на одних субсидиях далеко не уедешь. Нужны массовые инвестиции. Без международного капитала, к сожалению, сельхозотрасль, я думаю, самим поднять будет очень сложно», – сказал генеральный директор компании Толеген Бозжанов.



В прошлом году в хозяйстве отправили на мясо около тысячи бычков, в этом году планируют увеличить мощности производства в полтора раза.