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Трамп призвал американцев бойкотировать Coca-Cola и бейсбол

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Трамп призвал американцев бойкотировать Coca-Cola и бейсбол
Фото: trend.az
Бывший президент США Дональд Трамп призвал бойкотировать компании и организации, выступившие против нового избирательного закона в штате Джорджия.

Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов дать отпор — у нас намного больше людей, чем у них. Бойкотируйте MLB, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не покупайте их продукцию, пока они не уступят, — заявил Трамп.
Как сообщает телеканал Fox News, некоторые республиканцы от штата Джорджия объявили, что уберут продукцию Coca-Cola из своих офисов.

Джорджия стала одним из штатов, где решалась судьба президентских выборов 2020 года, причем тогдашний президент Дональд Трамп заявлял о широкомасштабных фальсификациях, что не подтвердилось в судах. Затем демократы выиграли оба сенатских места от Джорджии во втором туре и получили, таким образом, контроль над сенатом.

В марте Трамп приветствовал принятие нового избирательного закона штата Джорджия. Он требует от избирателей предъявлять удостоверение с фотографией, чтобы голосовать по почте. Кроме того, ужесточается доступ к открепительным бюллетеням, сокращается число возможных "почтовых ящиков" для бюллетеней на улицах.


Источник: zakon.kz
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