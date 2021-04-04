«Совру, если скажу, что вакцинация прошла бесследно» - монологи казахстанцев, привившихся «Спутником V»

Журналист поговорил с теми, кто решился первым принять участие в массовой вакцинации.

О том, что кампания по вакцинации провалена министром здравоохранения Алексеем Цоем, сначала заявили депутаты партии Nur Otan, после с жёсткой критикой выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев. За слабую работу Президент пригрозил кадровыми перестановками. По состоянию на 1 апреля первый компонент вакцины получили лишь 137 346 казахстанцев (менее 0,2% населения), хотя глава государства анонсировал массовую вакцинацию с 1 февраля.



После критики работы Минздрава в самом крупном городе – Алматы – массовая вакцинация началась 2 апреля. Город получил 22 тысячи доз вакцины. Аким города Бакытжан Сагинтаев заверил, что ежемесячно с апреля по июнь будет поступать по 250 тысяч доз.



В первый день массовой вакцинации в Алматы прививку получили 7060 человек. В соцсетях люди рассказывают о своих ощущениях, самочувствии после "Спутник V". Многие жалуются на ухудшение состояния здоровья, а кто-то вовсе не почувствовал изменений.



Врачи говорят, что полностью привитыми считаются те, кто получил два компонента вакцины. Таких в Казахстане не много. Они из числа тех, кто на передовой: медики, педагоги и полицейские. Эта категория получает уже второй компонент, в то время как большинство населения – только первый. Мы поговорили и с теми, и с теми, чтобы понять, что ждёт наш организм при получении вакцины, к каким симптомам и изменениям стоит быть готовыми.



"Всё сильнее давит в голове, есть трудности с восприятием информации"

Мария Гареева, выпускающий редактор информационно-аналитического портала Informburo.kz



"Позвонила в поликлинику, там коротко ответили, что нужно приехать до 18.00. Накануне Президент как раз призвал всех привиться при первой возможности. Это не она ли?



Оделась и через полчаса была в поликлинике. Во второй половине дня там уже образовалась большая очередь из желающих получить вакцину. У антиваксеров голос громче, но здравомыслящих людей в городе, как оказалось, хватает. В поликлинике провела около часа, из них в самом прививочном кабинете – минуту. Остальное время ушло на ожидание в очередях.



До получения прививки нужно пройти несколько этапов (естественно, на каждом своя очередь): заполнить согласие на прививку, измерить температуру, давление, пройти формальный осмотр у терапевта. Перед прививкой всех строго предупреждают, что неделю после укола нельзя пить спиртное, у многих на лицах сразу читается разочарование.



Предупреждают и о возможных нежелательных эффектах после получения вакцины. Говорят о возможном повышении температуры, боли в месте укола, но ты пропускаешь это мимо ушей, ведь министр здравоохранения говорил, что такое случается лишь у 1% привитых. Возможно, министр не учёл, что до сих пор охват вакцинацией в Казахстане был мизерным, а, может, не хотел пугать. Но уже потом ты начинаешь изучать другие данные, где процент встречающихся с "побочкой" после прививки "Спутником" людей варьируется от 15 до 40%. А читать это всё ты начинаешь, когда не остаётся никаких сомнений – ты в группе неудачников, которых якобы 1%.



Сначала получившие прививку оставались в коридоре некоторое время. За ними положено наблюдать около получаса. Но потом их стало так много, что всех вакцинированных резонно попросили освободить помещение. Да и особого смысла оставаться в поликлинике не было, потому что нежелательные эффекты начались уже дома.



Спустя пару часов – сдавленность в голове, слабость, но пока не валящая с ног. Решила даже сходить на тренировку. И только после этого, через семь часов после прививки, эффекты стали совсем уж нежелательными. На градуснике всё ещё 36,6, но ломает тело, как при высокой температуре. Всё сильнее давит в голове, есть трудности с восприятием информации. Мы с другом, который вместе со мной получил вакцину, пытались смотреть теннисный матч, но поймали себя на том, что вообще не понимаем, что происходит на корте. Решили спать.



Из-за непрекращающегося озноба легла в шерстяной одежде, о чём в итоге пожалела. Температура ночью всё-таки поднялась, и из-за сильного перегрева мне в красках снилось, как градусник показывает 92 градуса (в реальности, к счастью, всего лишь 37,6). Ночь была беспокойной, ломота в теле усиливалась, появилась та самая боль в месте укола, и слова врачей в поликлинике больше не казались чем-то надуманным. Это не было неприятное покалывание, как описывали некоторые. Это боль, как она есть, которая не даёт ни прикоснуться к руке, ни спать на правом боку. Успокаиваю себя тем, что раз какие-то реакции происходят, значит антитела во всю вырабатываются.



Беспокойная ночь прошла, просыпаешься без сил, но ощущения не новые – точно такие же, как если сильно болеешь и мучаешься по ночам от жара. Аппетит в порядке. После завтрака невероятным усилием воли выхожу на улицу с собакой. И тут либо свежий воздух, либо смесь аспирина и обезболивающего после еды делает своё дело – тело перестаёт ныть, приходит облегчение от того, что это всё не настоящая болезнь.



До получения второго компонента вакцины ещё три недели, но уже появляется ощущение защищённости. С 92-процентной вероятностью я больше не буду так легко уязвима для ковида. Одна бессонная ночь ничего не значит в сравнении с этим ощущением".



"В очереди все шутили, что пришли за 5G чипами"

Сания Серикова, PR-специалист



"На одном из информационных порталов прочитала, что вакцинация в Алматы начнётся 1 апреля. Сразу же позвонила в свою поликлинику №5 на пересечении улиц Макатаева – Муратбаева, спросила, есть ли вакцины. Мне сказали прийти в пятницу, 2 апреля.



Вакцинироваться мы решили с мужем вдвоём. Поехали в поликлинику после обеда. Там прямиком в кабинет вакцинации. Перед кабинетом врачи выдавали бланки согласия. Мы их заполнили, указывали, какие заболевания у нас есть и так далее. Очередь была длинная, перед нами 20-30 человек. В кабинете один врач наши данные внёс в базу, сразу с 1414 пришло сообщение на телефон, что мы приглашены на вакцинацию. Второй врач ставила вакцину, в левое плечо. В конце дали рекомендации:



не употреблять алкоголь три дня;

место укола не мочить;

в сауну и баню не ходить;

физическую нагрузку уменьшить, то есть в спортзалы не ходить;

при повышении температуры тела принять парацетамол;

при аллергии принять супрастин или фенистил;

при высокой температуре несколько дней вызвать скорую;

обычные симптомы как при ОРВИ – это норма.

Самое интересное, что в очереди люди все были в приподнятом настроении: многие шутили, что мы пришли 5G чипы подкожно ставить себе. Мужчины говорили, что женщин дольше почему-то вакцинируют, хотели, чтобы их пропускали. Все отпускали шутки, никто не паниковал, не боялся, не ругался. Обстановка была расслабляющая. От этого ещё больше доверия внушала кампания вакцинации. Единственные учителя, получившие вакцину и ждавшие в отдельном кабинете, переживали. Но врачи подходили и успокаивали их, говорили: посмотрите на нас, мы получили два компонента и стоим перед вами живые и здоровые, так что не волнуйтесь. И это действительно успокоило людей, вызвало доверие.



Температуры не было, но периодически чувствовался жар, как будто горячий чай выпила. Спать на левом плече было больно. Суставы болели, как на погоду. Сегодня лучше себя чувствуем. Аппетит не повысился. Когда мы ехали на вакцинацию, немного переживали, нервничали, а когда сделали всё – переживания отпустили, стресс прошёл, мы с мужем решили перекусить, наелись бургеров. Потом общались с друзьями, они рассказывали, что тоже после вакцинации ели именно бургеры.



Нам сказали, что после первого компонента иммунитет не вырабатывается, поэтому необходимо продолжать соблюдать все меры предосторожности. Самое главное – постараться не заболеть, потому что второй компонент мы получим 23 апреля.



Почему мы решились на вакцинацию? Во-первых, я доверяю "Спутнику V", потому что изучала исследования: результаты у него лучше, чем у других вакцин. Во-вторых, наш семейный врач рекомендовала вакцинироваться, и она сама это сделала. В-третьих, у меня жуткий страх заболеть коронавирусом, умереть, заразить своих близких. Я даже звонила родственникам в Балхаш, Нур-Султан, когда там началась вакцинация, узнавала, можно ли там получить прививку без прописки, то есть готова была ехать в другой город. А когда узнала, что в Алматы будет всего лишь 22 тысячи доз вакцины, то боялась, что нам может не хватить. Ну и последнее – я хочу привиться, потому что так быстрее выработается коллективный иммунитет, а это значит, что карантин, наконец-то, закончится. Я думаю, всем уже надоело дома сидеть, все разочарованы в онлайн-школах, мы хотим, чтобы открылись бассейны, рестораны, кафе".



"Я не ходил ночевать домой, когда чувствовал себя плохо"

Евгений Лысенко, участковый инспектор, подполковник полиции ДП Алматы



"Первый компонент вакцины я получил 12 марта в городской поликлинике возле департамента полиции. Нас, сотрудников, прямо с работы отправили. Процедура заняла минут 10-15: в кабинете измерили давление, горло проверили, спросили, как чувствую себя. Потом в левое плечо вакцину ввели. К сожалению или к счастью, никаких симптомов, изменений в организме я не чувствовал. После прививки как обычно пошёл на работу и как положено нёс службу.



2 апреля пригласили на получение второго компонента. Ни в первый, ни во второй раз я не боялся, потому что заболеть коронавирусом кажется страшнее, чем даже побочные эффекты от прививки. И после второго раза никаких изменений не чувствовал.



В поликлинике никакого паспорта или бумаги о том, что я привит, не дали. Но я знаю, что в базе электронного правительства есть пометка о том, что я вакцинирован.



Полицейские с первых дней пандемии на передовой. Я переживал не только за своё здоровье, но и за своих близких. Бывало так, что когда плохо себя чувствовал, когда были подозрения, симптомы, старался не ходить домой, даже ночевать, боялся, что могу заразить семью.



Несмотря на то что я считаюсь полностью вакцинированным, потому что получил два компонента, всё равно я продолжаю соблюдать меры предосторожности: придерживаюсь социальной дистанции, ношу маску, пользуюсь санитайзерами. Врачи не говорили, что всё, свобода – не носи маски, тебе коронавирус не страшен. Но с другой стороны у меня есть уверенность, что я не принесу эту заразу домой, к родным, к близким".



"Даже если я заболею, то перенесу вирус легче"

Аида Омарова, заместитель главного врача поликлиники №32 города Алматы



"Первый компонент я получила 2 февраля. Мне абсолютно не было страшно, так как по специальности я инфекционист и знаю, что вакцинация – лучший способ избежать пандемии. Я каждый год прививаюсь от гриппа и прививаю свою семью. По календарю прививок, утверждённому Министерством здравоохранения, я ставлю все вакцины.



Перед тем как ставить прививку, анализы я не сдавала. Врачи осмотрели: измерили давление, послушали лёгкие, измерили температуру тела, проверили состояние здоровья из информационной системы, где указано, имеются ли хронические заболевания, аллергии и так далее.



Я совру, если скажу что вакцинация прошла бесследно: была головная боль, суставные боли, слабость, болела рука в месте прививки, хотелось спать. Это иммунная система реагировала на новые антитела. Там, где у человека есть слабые места, хронические болячки, они могут проявляться в виде обострения после вакцинации. Так было несколько дней. Я не отлёживалась дома, напротив – бегала на работе.



Как врач у меня рекомендации при таких симптомах стандартные: если болит голова, выпить таблетку от боли. Только при температуре выше 38 градусов можно сбивать жаропонижающими препаратами. Побольше пить чай с малиной, лимоном. Обязательно держать организм в тепле, чтобы не заболеть.



Самыми первыми в Казахстане прививали медиков, потом учителей и полицейских. Полицейские часто спрашивали нас перед вакцинацией: зачем это делать, какая реакция у нас была, есть ли риск заболеть ковидом и так далее. Даже мои друзья, родственники говорили: "Ты вакцинируйся, а мы посмотрим. Если с тобой всё будет в порядке, то тоже решимся". У меня всё отлично: я не то, что коронавирусом, этой зимой ни гриппом, ни простудой, ни ОРВИ не болела.



Второй компонент "Спутник V" я получила 23 февраля. Тогда реакции вообще не было. Всё прошло бесследно.



Теперь, если честно, я спокойно хожу по улице без маски. Надеваю её, только если сокращается дистанция с окружающими или захожу в помещение. В подъезд своего дома, например, захожу в маске, снимаю только дома.



Дело в том, что даже если я сама защищена от вируса, есть риск того, что я могу принести коронавирус домой. Там у меня 70-летняя мама, она в группе риска, после операции пока не может получить прививку. Есть 14-летняя дочь, которой пока не положено прививаться, разрешено только с 18 лет. За себя я совершенно спокойна. Я знаю, что даже если я заболею, то перенесу вирус легче. Теперь я спокойно хожу среди пациентов поликлиники.



Каждый человек должен следить за своим здоровьем сам лично, нужно уметь слышать и понимать свой организм и проводить профилактику. Если я чувствую, что симптомы вируса проявляются, то я беру соль для полоскания, развожу в воде, набираю в шприц без иглы и промываю нос 2-3 раза в день. И всё проходит".