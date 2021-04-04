Данные трёх миллионов казахстанцев утекли в Сеть из-за Facebook

Более 3 миллионов данных казахстанских пользователей Facebook утекли в Сеть, сообщили в Государственной технической службе КНБ.



"В рамках исследования инцидента информационной безопасности Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО "ГТС" была установлена компрометация данных более 3 миллионов казахстанских пользователей социальной сети Facebook.



Вчера один из пользователей хакерского форума опубликовал базу данных более чем 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook из 106 стран мира.



Согласно изученным материалам, в Сеть утекли данные с указанием фамилии и имени, номера телефона, страны/города проживания, места работы и учебы, в количестве 3 214 990 строк данных, относящихся к пользователям из Республики Казахстан", - сообщили в ГТС.



В ведомстве отметили, что последствия утечек могут оказаться серьезными для владельцев личных данных.



В ГТС указали, что существуют многочисленные риски стать жертвой злоумышленников: от разглашения любой информации, имеющей отношение к личности; шантажа; неправомерного списания средств с банковской карты; вмешательства в личную жизнь; до угроз детям, например, в случае публикации в СМИ данных о школах, где они учатся.



"Очень вероятно использование сведений, например, адреса электронной почты, какими-либо компаниями, которые начнут преследовать их обладателя рекламными объявлениями. Поэтому Служба реагирования на компьютерные инциденты призывает казахстанцев проявить бдительность при получении разного рода сообщений и звонков от разных источников", - подчеркнули в ведомстве.



Сбор и распространение персональных данных в Казахстане осуществляется на основании закона "О персональных данных и их защите", однако он не распространяется на зарубежные площадки. "Поэтому для сохранения своих персональных данных и минимизации рисков угроз со стороны злоумышленников рекомендуем использовать отечественные площадки социальных сетей и мессенджеров", - добавили в ГТС.



Рекомендации службы KZ-CERT по минимизации рисков утечек персональных данных в социальных сетях:



важно обезопасить свои страницы в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и других с помощью настроек конфиденциальности, использования сложного пароля, а также многофакторной аутентификации;

необходимо обезопасить свой основной почтовый ящик, а именно включить многофакторную аутентификацию, изменить все пароли доступа. Так как в вашей почте хранятся "ключи" от большинства учетных записей, процедура восстановления пароля чаще всего осуществляется именно с помощью email-сообщений;

избегать использование ненадежных паролей. Слабые комбинации практически ни от чего не защищают;

не публиковать в социальных сетях критичные личные данные, а именно фотографии паспортных данных, банковских карт и других важных документов, которые могут быть использованы мошенниками в различных целях.

Если вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, то можно обращаться по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку в Telegram-чат.