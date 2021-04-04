«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 04 Апреля
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.84 KZT
  • €1 = 502.69 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Французские актёры обнажились, требуя возобновить работу театров

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Французские актёры обнажились, требуя возобновить работу театров
Фото: Wikipédia
Около 20 актеров провели демонстрацию перед зданием минкультуры Франции в Париже, требуя возобновить работу театров, закрытых в связи с пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Le Parisien, демонстранты выступили перед зданием Минкультуры в Париже. Они скандировали лозунги "Мы умрем, но не на сцене!" и "Кража, кража, кража культуры!".

Также манифестанты написали эти и другие лозунги на своих телах.

Еще одна акция прошла утром в этот же день во французском Безансоне, где деятели культуры, одевшись в черные балахоны, под траурный марш пронесли по улицам города театральное кресло. Манифестанты встревожили местных жителей, подняв крик у огня в большом кубке, водруженном посреди площади. Как сообщило радио France Bleu, этой акцией артисты хотели показать "похороны театра, каким его знают".

Концертные залы и театры уже несколько месяцев закрыты из-за пандемии. Накануне в стране начал действовать третий по счету общенациональный карантин.

С вечера субботы, 3 апреля, на всей территории страны распространены карантинные меры из-за ситуации с COVID-19. Ограничения введены на четыре недели. С 5 апреля как минимум на три недели закрываются школы и детсады.

29 марта французские медики рассказали о нехватке мест в больнице и призвали власти немедленно закрыть границы.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика