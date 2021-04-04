Французские актёры обнажились, требуя возобновить работу театров

Около 20 актеров провели демонстрацию перед зданием минкультуры Франции в Париже, требуя возобновить работу театров, закрытых в связи с пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz.



Как сообщает Le Parisien, демонстранты выступили перед зданием Минкультуры в Париже. Они скандировали лозунги "Мы умрем, но не на сцене!" и "Кража, кража, кража культуры!".



Также манифестанты написали эти и другие лозунги на своих телах.



Еще одна акция прошла утром в этот же день во французском Безансоне, где деятели культуры, одевшись в черные балахоны, под траурный марш пронесли по улицам города театральное кресло. Манифестанты встревожили местных жителей, подняв крик у огня в большом кубке, водруженном посреди площади. Как сообщило радио France Bleu, этой акцией артисты хотели показать "похороны театра, каким его знают".



Концертные залы и театры уже несколько месяцев закрыты из-за пандемии. Накануне в стране начал действовать третий по счету общенациональный карантин.



С вечера субботы, 3 апреля, на всей территории страны распространены карантинные меры из-за ситуации с COVID-19. Ограничения введены на четыре недели. С 5 апреля как минимум на три недели закрываются школы и детсады.



29 марта французские медики рассказали о нехватке мест в больнице и призвали власти немедленно закрыть границы.