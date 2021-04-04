Стали известны результаты первой и второй фаз клинических исследований QazCovid-in

Озвучены итоги первой и второй фазы исследования казахстанской вакцины QazCovid-in.



По окончательным результатам обеих фаз клинических исследований побочных эффектов вакцины не обнаружено.



При этом наблюдались характерные после прививки местные реакции: небольшое жжение, припухлость на месте введения вакцины.



На сегодня состояние всех добровольцев, участвовавших в испытаниях, удовлетворительное.



Доступ к вакцине QazCovid-in у населения Казахстана будет уже в конце апреля текущего года. С этого момента начнется массовая вакцинация отечественным препаратом против коронавирусной инфекции.