Треть переболевших COVID-19 страдает от нервных или психических расстройств - исследование

Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения, говорится в исследовании британских и американских ученых.
Исследование было опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry. Ученые проводили исследование на 236 тысячах пациентов. Они проверяли наличие у переболевших COVID-19 последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя шесть месяцев после того, как у человека впервые был диагностирован коронавирус.
Исследование показало, что у людей, переболевших COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.
"Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62 процента", - говорится в публикации.
Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17 процентов переболевших) и аффективное расстройство (14 процентов). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт - у 2 процентов, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, - у 6,5 процента, бессонница - у 5 процентов, деменция - у 0,7 процента.
Однако эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID и проходил лечение в реанимации. В целом для 13 процентов исследованных диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые.
"Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимации или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга - ред.) во время заболевания COVID-19", - отмечается в исследовании.
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