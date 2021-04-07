Продажу казахстанских земель иностранцам запретят на законодательном уровне

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин высказался о законодательных поправках по вопросам земельных отношений, передает ИА «NewTimes.kz».



Соответствующий законопроект, подготовленные по инициативе президента, сегодня одобрили в первом чтении депутаты мажилиса на пленарном заседании.



«Одобрив сегодня в первом чтении данный законопроект, мы тем самым поддержали законодательную инициативу президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по вопросам земельных отношений. Полный законодательный запрет на продажу и аренду земли иностранцам – это предельно четкий ответ на один из важнейших вопросов, волнующих казахстанское общество», – подчеркнул Нигматулин.



При этом, по словам спикера мажилиса, принятие и реализация этого закона имеет большое значение, поскольку позволяет прекратить все неконструктивные дискуссии по этой теме и сосредоточиться на вопросах дальнейшей модернизации сферы землепользования.



Законопроектом предусматривается введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами РК с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования.



«В связи с этим из земельного законодательства исключаются материальные нормы права, регламентирующие вопросы предоставления прав на сельскохозяйственные земли иностранным землепользователям и совместным предприятиям, имеющим долю иностранного участия, а также кандасам», – говорится в сообщении пресс-службы мажилиса.



При этом предусмотрено, что право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, предоставленные до 1 июля 2016 года на условиях аренды вышеуказанным землепользователям, действует до окончания срока действия договора аренды и не подлежит продлению.



Напомним, 12 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что направил в мажилис законопроект о запрете продажи и аренды земель иностранным гражданам.



После чего появился проект закона РК о запрете продажи и аренды земли иностранцами. 17 марта мажилис принял в работу законопроект.