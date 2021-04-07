«Ерунда и абсурд»: медики раскритиковали вакцинацию в ТРЦ

Врачи боятся, что у пациентов могут появиться опасные аллергические реакции, а срочной помощи им не смогут оказать



После публичной порки от Президента чиновники экстренно начали наверстывать упущенное для вакцинирования время. В частности, алматинские поликлиники без предварительных анонсов объявили о массовой вакцинации. В первой декаде апреля к ним подключатся торгово-развлекательные центры. Поставить прививку можно будет между перекусом бургером и шопингом. Правда, медикам такие прививочно-развлекательные пункты не внушают доверия – они считают их опасными для здоровья.



По последним данным Управления общественного здоровья Алматы, за 4 дня провакцинировали 28.5 тысяч алматинцев. Скоро в роли поликлиник будет выступать 31 ТРЦ.



«Мы сейчас отрабатываем, потому что нужно определять место, устанавливать столы, стулья. Управление общественного здравоохранения возьмет обязательства по обеспечению данных пунктов вакцинации необходимым медоборудованием и специалистами. А расчет финансовых затрат проведет Управление стратегии и бюджета акимата Алматы. Очень приятно, что бизнесмены предоставляют бесплатно свои площадки», – сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.



Неплохо устроились бизнесмены – расходы несет акимат и попутно обеспечивает их потоком клиентов. Да еще и благодарность за это получают.



К тому же УОЗ отчиталось, что в городе осталось 6 335 вакцин, следующая поставка препаратов ожидается только 9 апреля. Завезут 57.5 тысяч доз. С учетом того, что прививают 55 поликлиник и больниц, выходит, что на каждое медучреждение придется в среднем по тысяче человек. А пропускная способность клиник – от 9 до 11 тысяч людей. Отсюда вполне логичный вопрос – зачем разворачивать дополнительные прививочные пункты в торговых центрах, где, возможно, не будет необходимых аппаратов в случае аллергических реакций?



«Я осторожно отношусь к этому вопросу, потому что не зря же в поликлинике на полчаса оставляют, чтобы посмотреть на возможную аллергическую реакцию. Аллергическая реакция не исключает сложный, тяжелый диагноз как отек Квинке, анафилактический шок, когда последствия могут быть самыми неблагоприятными. Любое лечебное учреждение имеет так называемый противошоковый шкаф, где они могут обеспечить экстренную помощь. Если такие же условия будут соблюдены в ТРЦ, то можно вакцинироваться. Если же это будет просто какая-то палатка, где будет сидеть медсестра со шприцем и будет вкалывать эти вакцины, то как всегда есть риск развития каких-либо осложнений», – сказал доцент кафедры эпидемиологии, биостатистики и доказательной медицины Высшей школы общественного здравоохранения Рафаиль Кипшакбаев.



Рассчитывать на то, что в торговых центрах появится оборудование, которое поможет оказать экстренную помощь и спасти жизнь человека, не стоит, говорит медик-активист, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев.



«По идее, к таким прививочным пунктам в ТРЦ надо подводить медицинский кислород. Это вряд ли будет. Горздрав ссылается на положительную статистику, мол, сколько уже вакцинируют и ни одного случая анафилактического шока не было. А вдруг он случится? Теперь что, будем пренебрегать жизнью одного человека? В торговых домах медицинские кабинеты не могут открываться, по санитарным правилам и нормам это не предусмотрено.



Мы вчера буквально обсуждали этот вопрос. Я у представителя городского Управления общественного здоровья спросил: хорошо, миллион вакцин вы поставите, а вдруг у одного человека из этого миллиона случится анафилактический шок в ТРЦ? Из-за того, что нет кислорода, антианафилактической укладки человек погибнет. Родственники подадут иск, и они будут правы. Представитель горздрава ничего не смогла мне ответить. Что за ерунда такая – вакцинировать людей в торговых домах? Пусть они там закупаются, а вакцинироваться надо в поликлинике», – пояснил Каиргали Конеев.



Претензии у экспертов есть и к торговым центрам. Они считают, что в ТРЦ нет вытяжной вентиляции, которая должна полностью обеззараживать воздух. Во-вторых, по их мнению, торговые дома не смогут обеспечить полную санитарную безопасность в очередях – люди не будут соблюдать элементарную социальную дистанцию. Еще один аргумент не в их пользу – отсутствие лицензии.



«Вакцинация – это лицензируемый вид деятельности. Чтобы получить лицензию на вакцинацию, нужно получать санитарно-эпидемиологическое заключение. А они даются уже на объект, на адрес. Тогда выходит, что поликлиники по идее должны получать дополнительную лицензию. А это очень долгий процесс», – продолжил Конеев.



С юридической точки зрения такая вакцинация незаконна, считает известный адвокат Жангельды Сулейманов. Он говорит, что в вопросах вакцинации главный санитарный врач страны ссылается на приказ № 361 министра здравоохранения.



«В этом приказе есть санитарные правила, по которым должна проходить вакцинация. В них четко сказано, что прививки нужно делать в специальных прививочных кабинетах или образовательных учреждениях, которые имеют лицензию на право занятия медицинской помощью. ТРЦ для вакцинации не предусмотрены.



В санправилах есть требования к оборудованию кабинетов. Это не просто столы и стулья, как Сагинтаев сказал. Там требуется куда больше – холодильник, термоконтейнер, медицинский шкаф, кушетка, бикс со стерильным материалом, тонометр, термометры, емкость для обеззараживания, противошокое оборудование. Но даже если все это будет, что вряд ли, ну нельзя вакцинировать в ТРЦ! Не дай Бог, кому-то станет плохо и не смогут ему помочь. Ну, нельзя так делать. Давайте тогда в автобусах, на остановках вакцинировать людей, чтобы уж совсем проще было. Это до абсурда уже доходит. Те, кто принял это решение, – безответственны», – подчеркнул Жангельды Сулейманов.



Сбрасывать со счетов риск осложнений нельзя ни в коем случае, твердят медики. Потому, как вакцина – это серьезный иммунобиологический препарат и отнестись к ней стоит со всей серьезностью. Поэтому врачи советуют прививаться исключительно в поликлиниках.