«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 07 Апреля
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.1 KZT
  • €1 = 506.85 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Весенняя аллергия повышает риск заражения коронавирусом – врач

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Весенняя аллергия повышает риск заражения коронавирусом – врач
Фото: tsn.ua
После перенесенного коронавируса у аллергиков могут появится новые виды раздражителей.

Сезонная весенняя аллергия делает людей более уязвимыми перед коронавирусом. Об этом корреспонденту Liter.kz рассказал аллерголог-иммунолог высшей категории Республиканского диагностического центра Кайрат Киыкбаев.

В Казахстане уже начался период весенней аллергии на пыльцу деревьев и различных трав.

«Весенняя аллергия делает людей уязвимыми перед коронавирусом, так как снижается местный иммунитет, слизистая носа становится более восприимчивой к вирусу. Такие люди обычно быстрее заражаются», — рассказал врач.

Он объяснил, если аллергик заболел коронавирусом, иммунная система очень сильно страдает. При этом именно весенние аллергии — реакция на пыльцу деревьев и трав — вполне позволяют человеку лечиться необходимыми лекарствами. Здесь главное, чтобы не было лекарственных аллергий, уточнил специалист.

«У аллергиков обычно и так низкий иммунитет. Поэтому следствием перенесенного коронавируса может стать появление новых видов аллергенов, на которые раньше организм вообще не реагировал», — подчеркнул Киыкбаев.

Между тем, если аллергик захочет привиться от коронавируса, то сначала ему следует посетить профильного врача, чтобы оценить степень тяжести реакций его организма на различные аллергены. Если у человека наблюдается весенняя гиперактивность, то ему нельзя принимать уколы и таблетки, которые он раньше не использовал, отметил врач, иначе организм может среагировать на вакцину как на вирус и заболеть.

В целом, посоветовал Кайрат Киыкбаев, аллергикам надо проходить специфическую аллерговакцинацию, которая обычно проходит в поликлиниках в ноябре. Она позволяет к весне сформировать местный иммунитет к пыльце и, соответственно, легче переносить сезон цветения.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика