Весенняя аллергия повышает риск заражения коронавирусом – врач

После перенесенного коронавируса у аллергиков могут появится новые виды раздражителей.



Сезонная весенняя аллергия делает людей более уязвимыми перед коронавирусом. Об этом корреспонденту Liter.kz рассказал аллерголог-иммунолог высшей категории Республиканского диагностического центра Кайрат Киыкбаев.



В Казахстане уже начался период весенней аллергии на пыльцу деревьев и различных трав.



«Весенняя аллергия делает людей уязвимыми перед коронавирусом, так как снижается местный иммунитет, слизистая носа становится более восприимчивой к вирусу. Такие люди обычно быстрее заражаются», — рассказал врач.



Он объяснил, если аллергик заболел коронавирусом, иммунная система очень сильно страдает. При этом именно весенние аллергии — реакция на пыльцу деревьев и трав — вполне позволяют человеку лечиться необходимыми лекарствами. Здесь главное, чтобы не было лекарственных аллергий, уточнил специалист.



«У аллергиков обычно и так низкий иммунитет. Поэтому следствием перенесенного коронавируса может стать появление новых видов аллергенов, на которые раньше организм вообще не реагировал», — подчеркнул Киыкбаев.



Между тем, если аллергик захочет привиться от коронавируса, то сначала ему следует посетить профильного врача, чтобы оценить степень тяжести реакций его организма на различные аллергены. Если у человека наблюдается весенняя гиперактивность, то ему нельзя принимать уколы и таблетки, которые он раньше не использовал, отметил врач, иначе организм может среагировать на вакцину как на вирус и заболеть.



В целом, посоветовал Кайрат Киыкбаев, аллергикам надо проходить специфическую аллерговакцинацию, которая обычно проходит в поликлиниках в ноябре. Она позволяет к весне сформировать местный иммунитет к пыльце и, соответственно, легче переносить сезон цветения.