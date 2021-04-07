Повысят ли пособие по уходу за ребёнком - ответил Тугжанов

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов ответил на просьбу депутатов увеличить пособие по уходу за ребенком.



Ранее депутат Мажилиса Айжан Скакова выразила недопонимание в тратах госбюджета: на пособие детям в месяц выделается 16,8 тысяч тенге, а на содержание заключенного 88,5 тысяч.



Она потребовала от правительства увеличить пособия по уходу за ребенком до величины прожиточного минимума и продлить оплачиваемый декретный отпуск до двух лет.



В ответе Ералы Тугжанова сообщается, что за последние 10 лет численность получателей государственных пособий семьям, имеющим детей, увеличилась на 528,6 тыс. человек (в 2020 году – 1 887 179 человек), сумма государственных средств возросла почти в четыре раза (в 2020 году – 635,3 млрд. тенге).



Социальная поддержка семей за счет республиканского бюджета осуществляется путем выплаты пособий:



- на рождение ребенка – для всех семей, родивших ребенка (размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 38 МРП или 110 846 тенге, на четвертого и более детей 63 МРП или 183 771 тенге), в 2020 году для 430,7 тыс. семей выплачено 52,3 млрд. тенге.



- по уходу за ребенком до достижения им одного года – для неработающих женщин (в дифференцированном размере в зависимости от количества детей в семье, на первого ребенка – 5,76 МРП или 16 802 тенге, на второго ребенка 6,81 МРП или 19 865 тенге, на третьего ребенка 7,85 МРП или 22 899 тенге, на четвертого и более ребенка 8,90 МРП или 25 962 тенге), 2020 году для 120,9 тыс. семей выплачено 31,7 млрд. тенге.



Также для работающих женщин предусмотрены:



- единовременная социальная выплата по беременности и родам, размер которой зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев (средний размер выплаты в 2020 году составил 498,7 тыс. тенге, которую получили 96,4 тыс. человек на общую сумму 203,2 млрд. тенге);



- ежемесячная социальная выплата по уходу за ребенком до 1 года в размере 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года (средний размер выплаты в 2020 году составил 32 055 тенге, получателями которой являлись 501,6 тыс. человек на общую сумму 106,4 млрд. тенге).



Помимо этого, с 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода (в 2020 году из республиканского бюджета на индивидуальные пенсионные счета 87 275 получателей социальных выплат по уходу за ребенком до 1 года из Государственного фонда социального страхования было перечислено 5,7 млрд тенге).



Кроме того, в целях повышения статуса и авторитета многодетных матерей и многодетных семей предусмотрены ежемесячные государственные пособия, выплачиваемые независимо от дохода семьи (государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени в размере 18 669 тенге (6,4 МРП), пособие в дифференцированном размере в зависимости от количество детей в семье многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей (с 4 детьми составляет 16,03 МРП – 46 760 тенге, для семей с 5 детьми - 20,04 МРП – 58 457 тенге, с 6 детьми -24,05 МРП – 70 154 тенге, с 7 детьми -28,06 МРП – 81 852 тенге, с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка), совокупная сумма в 2020 году составила 285,3 млрд тенге.



Также семьям с низким доходом (с доходом на каждого члена семьи ниже 70% от прожиточного минимума) назначается адресная социальная помощь.



Детям из малообеспеченных семей предоставляется гарантированный социальный пакет (для детей школьного возраста - бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском общественном транспорте, обеспечение школьной формой и принадлежностями, для детей дошкольного возраста - обеспечение продуктовыми наборами и товарами бытовой химии для детей). В 2020 году АСП назначена 184,7 тыс. семьям, в них 936,2 тыс. получателей в общей сумме 75,3 млрд. тенге.



Правительством неоднократно проводилась работа по анализу и выработке подходов по повышению размера пособия по уходу за ребенком и увеличению срока выплаты до двух лет, направленных на совершенствование мер поддержки матерей, осуществляющих уход за ребенком в первый год его жизни. Результаты проведенных работ показали, что на указанные цели ежегодно дополнительно потребуется свыше 530,2 млрд. тенге (из государственного бюджета 242,6 млрд. тенге, из ГФСС порядка 287,6 млрд. тенге). При этом, применение данного сценария приведет к нарушению финансовой устойчивости ГФСС уже в 2024 году., - говорится в ответе заместителя премьер-министра.

Предложение о разработке отдельной детской продовольственной корзины в правительстве назвали преждевременным.



Продовольственная корзина величины прожиточного минимума включает в себя 43 наименования продуктов питания, с обеспечением суточной энергетической ценности 2175 ккал, которая составлена в соответствии с рекомендациями Института питания и соответствует требованиям к питанию Всемирной продовольственной организации и Всемирной организации здравоохранения, - говорится в ответе вице-премьера.