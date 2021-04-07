Метеоритом оказался объект в небе над Таразом - учёный

Загадочный светящийся объект в небе над Таразом объяснил астрофизик Александр Серебрянский. По его словам, жители видели падение метеора, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Александра Серебрянского, явление, которое видели жители Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, называется болидом.
"Болид - это крупный метеор. В простонародье это называют падающими звездами. Размер у них довольно крупный, может достигать нескольких метров в диаметре. Есть болиды, которые весом до 10 тонн. Они влетают на скорости несколько километров в секунду в атмосферу Земли и начинают фактически испаряться. Вокруг них облако плазмы раскаленной, поэтому возникает свечение", - объясняет ведущий научный сотрудник Астрофизического института.
Астрофизик отметил, что это довольно редкое явление, потому что людям нечасто удается увидеть его так четко.
"Нечасто люди видят болид в населенных пунктах ночью. Судя по видео, этот болид прошел атмосферу перпендикулярно Земле, и возможно, что его остатки небольшие где-то упали. Если например, он летел со скоростью 20 километров в час, то могли остаться такие маленькие кусочки, как после сварки. Если 20 километров в секунду, то, скорее всего, ничего не долетело до Земли", - делится Александр Серебрянский.
Зеленый свет вокруг метеорита Александр Серебрянский объяснил соединением плазмы метеорита с кислородом.
"Зеленый свет может возникать от того, что вокруг болида горит плазма в кислородной атмосфере.
Еще хочется отметить, что болид должен был сопровождаться ударным звуком. Судя по видео, этот метеорит был высоко и его основная масса сгорела на высоте нескольких километров", - заключил астрофизик.
Также астрофизик оценил опасность подобных метеоритов для людей.
"От болидов никто не умирал. С точки зрения поражения он не опасен, с точки зрения заражения - тоже нет. Потому что в массе своей у него структура такая же, как у камня или гранита", - говорит Александр Серебрянский.
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