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Цой рассказал, почему ещё не привился от коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:53
Цой рассказал, почему ещё не привился от коронавируса
Фото:gov.kz
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об ожиданиях казахстанской вакцины от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На базе НИИ проблем биологической безопасности уже первую серию выпустили, мы ждем чисто технически отчетов по результатам клинических исследований, ожидаем их в конце апреля. В принципе я приглашаю совместно... Я готовлюсь к вакцинированию и вместе с вами готов провакцинироваться казахстанской вакциной", - сказал Цой на брифинге СЦК.

А в промышленных масштабах производство казахстанской вакцины, по его словам, в ближайшие месяцы не начнется.

"Сейчас отрабатываются графики запуска производства, буквально скоро должны сдать технологическую линию и после валидации, проведения всех процессов, доведения производства до стандартов GMP, завод будет запущен. Но пока ориентировочно мы ожидаем, что это будет в концу этого года", - отметил министр.

Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что первую партию казахстанской вакцины от коронавируса QazVac в объеме 50 тысяч доз в апреле доставят в регионы Казахстана.


Источник: tengrinews.kz
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