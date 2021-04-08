«Вредный дым жёлтого цвета»: выброс загрязняющих веществ произошёл на Тенгизе

В «Тенгизшевройле» подтвердили информацию, экологи обещают проверкуВ соцсетях и мессенджерах распространяются фото и видео о том, как из трубы на Тенгизе валит ядовито-желтый дым.В Департаменте экологии по Атырауской области сообщили, что 7 апреля в 15:20 включилась автоматическая блокировка установки С511 на КТЛ-2. Впоследствии произошел выброс загрязняющих веществ через трубу. Сейчас ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) устанавливает причины включения автоматической блокировки.В департаменте рассматривается вопрос назначении внеплановой проверки ТШО. О принятых мерах будет сообщено дополнительно.«7 апреля в 15:20 часов по времени Атырау на предприятии ТОО «Тенгизшевройл» по причине сбоя оборудования автоматической блокировки через дымовую трубу произошел выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Через полчаса сработала общезаводская сирена. И в течение десяти минут выброс вредного дыма желтого цвета в окружающую среду был прекращен.По поступившей информации в результате данного происшествия никто не пострадал. Причины срабатывания автоматической блокировки выясняются. Сейчас Департаментом экологии также проводятся все необходимые мероприятия по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО «Тенгизшевройл». О принятых мерах будет сообщено дополнительно. Причина будет установлена, и рассмотрена ответственность компании», – сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.Чуть позже в ТШО подтвердили:«7 апреля на одном из производственных объектов произошел кратковременный выброс, который привел к частичному сокращению производства».Как сообщила пресс-служба ТШО, сейчас выясняется причина происшествия. ТШО планирует вернуться к нормальному уровню производства, как только позволят условия.Между тем, весь персонал был эвакуирован в рамках стандартных мер безопасности при происшествиях подобного рода.