Женская ипотека стартует в Казахстане с 12 апреля

В стране с 12 апреля стартует женская ипотечная программа Отбасы банка «Умай», наименование которой определили казахстанцы в рамках конкурса, передает ИА «NewTimes.kz».Как сообщили в банке, новая программа позволит приобрести жилье тем, чей семейный доход не превышает 320 тыс тенге. Также будут учитываться доходы за последние 12 месяцев.«Ставка кредитования по программе составит 12% с переходом на жилищный заем, то есть с понижением ставки по кредиту до 3,5% годовых. Максимальная стоимость жилья по программе — до 30 млн тенге», — говорится в сообщении банка.При этом максимальный срок кредитования — 25 лет.«Средства можно будет использовать на ремонт недвижимости — заем на эти цели не должен превышать 3 млн 700 тыс тенге. По условиям клиент должен быть собственником жилья, в котором будет проводиться ремонт», — добавили в Отбасы банке.Таким образом, ипотеку можно оформить:если доход семьи не превышает 200 тыс тенге: сумма кредита — до 85% от оценочной стоимости жилья. Например, оценочная стоимость квартиры составляет 10 млн тенге, то можно получить заем до 8,5 млн тенге.если доход семьи не превышает 320 тыс тенге: сумма кредита — до 80% от оценочной стоимости жилья. Например, оценочная стоимость квартиры составляет 10 млн тенге, то можно получить заем до 8 млн тенге.В Отбасы банке добавили, что средства по женской ипотеке «Умай» можно использовать как на приобретение жилья на первичном или вторичном рынке, так и на ремонт недвижимости. Также можно привлечь до двух созаемщиков, в том числе друзей и знакомых.