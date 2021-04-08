Лавров рассказал о новых задачах в сотрудничестве с Казахстаном

Заместитель премьер-министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сегодня проводит встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, который прибыл в Казахстан с рабочим визитом, передает корреспондент zakon.kz.
По словам Тлеуберди, отношения между двумя странами поступательно развиваются по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества.
Сегодня налажен интенсивный политический диалог, поддерживается динамика межпарламентского сотрудничества на уровне советов безопасности наших стран, выстроены глубокие экономические связи, системно продвигается процесс экономической интеграции, продуктивно развивается сотрудничество в военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, расширяются межрегиональные связи, - подчеркнул он. По его словам, Казахстан и дальше намерен продолжать практическую реализацию всех договоренностей на высшем уровне. В частности, в планах на предстоящий год - обмен мнениями по различным аспектам региональной и глобальной политики.
Со своей стороны российский министр отметил, что за последние пару лет была проведена большая работа по выполнению договоренностей, которые достигаются президентами России и Казахстана.
Но сейчас, конечно же, появились новые задачи, потому что время не стоит на месте. Президенты продолжают регулярно сверять подходы к тем или иным вопросам двусторонних отношений и международной повестки, поэтому регулярность нашей совместной работы по линии МИД весьма и весьма востребована, - уточнил он.
При этом Лавров сообщил, что на конец апреля готовится в Казахстан визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, что также, на его взгляд, подчеркнет последовательное развитие и парламентского сотрудничества.
Мы отмечаем сплоченность руководителей наших стран, народов перед лицом угрозы новой коронавирусной инфекции. В Караганде работает совместное производство "Спутник V" и, конечно, сегодня приоритет - скорейшее преодоление последствий коронакризиса. Мы нацелены на союзничество во всех областях, - заключил глава МИДа РФ.
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