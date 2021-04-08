Туристский взнос с иностранцев введут в Казахстане

Сенат принял в двух чтениях поправки в закон по вопросам туристской деятельности, которые направлены на совершенствование государственного регулирования и развитие туризма, передает корреспондент zakon.kz.
Как отметила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, основной новеллой законопроекта являются ведение понятия приоритетной туристской территории. Это территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканской карты туристификации.
Приоритетная туристская территория будет создана в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма. На данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны.
С учетом мирового опыта и в целях изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках предусматривается внедрение туристского сбора с иностранного туриста и определение операторов по данному сбору. Ставка сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты правительством, - сообщила Раимкулова. Кроме того, будет усовершенствована регуляторная политика в сфере туризма и приведена в соответствие с Предпринимательским кодексом. Это такие нормы как дробление лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды (в сфере выездного туризма, в сфере въездного и внутреннего туризма), а также регламентация профилактического контроля без посещения.
Дополнительными компетенциями будут наделены уполномоченные и иные государственные органы по части:
возмещения части затрат субъектов предпринимательства при строительстве объектов туристской деятельности и объектов придорожного сервиса, возмещения части затрат при приобретении автотранспортных средств в туристских целях и оборудования для развития горнолыжных курортов; субсидирования туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета; субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов; возмещения провозной платы за билет на самолет детям в составе турпакета. По нашим расчетам, внедрение данных мер позволит привлечь в экономику 135 млрд тенге в виде дополнительных доходов бюджета, создать более 170 тыс. рабочих мест и реализовать не менее 1000 проектов, - заключила министр.
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