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Туристский взнос с иностранцев введут в Казахстане

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Туристский взнос с иностранцев введут в Казахстане
Фото: Телеканал Поехали
Сенат принял в двух чтениях поправки в закон по вопросам туристской деятельности, которые направлены на совершенствование государственного регулирования и развитие туризма, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, основной новеллой законопроекта являются ведение понятия приоритетной туристской территории. Это территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканской карты туристификации.

Приоритетная туристская территория будет создана в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма. На данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны.

С учетом мирового опыта и в целях изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках предусматривается внедрение туристского сбора с иностранного туриста и определение операторов по данному сбору. Ставка сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты правительством, - сообщила Раимкулова.
Кроме того, будет усовершенствована регуляторная политика в сфере туризма и приведена в соответствие с Предпринимательским кодексом. Это такие нормы как дробление лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды (в сфере выездного туризма, в сфере въездного и внутреннего туризма), а также регламентация профилактического контроля без посещения.

Дополнительными компетенциями будут наделены уполномоченные и иные государственные органы по части:

возмещения части затрат субъектов предпринимательства при строительстве объектов туристской деятельности и объектов придорожного сервиса,
возмещения части затрат при приобретении автотранспортных средств в туристских целях и оборудования для развития горнолыжных курортов;
субсидирования туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета;
субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов;
возмещения провозной платы за билет на самолет детям в составе турпакета.
По нашим расчетам, внедрение данных мер позволит привлечь в экономику 135 млрд тенге в виде дополнительных доходов бюджета, создать более 170 тыс. рабочих мест и реализовать не менее 1000 проектов, - заключила министр.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 14679677 (Посетители) Сегодня, 14:58
Сама идея по тур взносах с иностранцев идея хорошая - как бы задел. НО:
1. На первом этапе для привлечения иностранных туристов необходимо не вводить эти сборы на слабо и средне посещаемых территориях;
2. Сбор должен быть минимальным и удобным к оплате. То же, что и включен в стоимость гостиничного номера;
3. НЕ СОЗДАВАТЬ И НЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ ОПЕРАТОРА ПО ТУРИСТКОМУ ВЗНОСУ. Сделать как описал выше и оплата взноса через приложения, терминалы напрямую в местный департамент гос.доходов (без комиссий). НЕ НУЖНЫ ПРОКЛАДКИ.
4. Деньги полученные направлять на поддержку туристической инфраструктуры, благоустройство, озеленение и ремонт/ строительство дорог итп.
 
 

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