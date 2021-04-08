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Лавров сделал заявление по поводу статуса Каспийского моря

Просмотров:684 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Лавров сделал заявление по поводу статуса Каспийского моря
Фото: radioiskatel.ru
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди прокомментировал вопрос по поводу статуса Каспийского моря, передает корреспондент zakon.kz.

Ожидаем, что как можно скорее в Иране завершатся процедуры по ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия, которая была подписана три года назад в Актау, - сказал Лавров.
Он добавил, что тогда этот важнейший документ вступит в силу и укрепит фундамент взаимодействия на Каспийском море.

Международный договор между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном был подписан 12 августа 2018 года в рамках Пятого каспийского саммита в Актау. Конвенция заменила советско-иранские договоры 1921 и 1940 годов касательно Каспийского моря. В соответствии с ней, основная площадь водной поверхности Каспийского моря признается морем, а не озером, с вытекающими из этого юридическими последствиями. Каспийское море остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.


Источник: zakon.kz
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