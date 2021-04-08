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Производство и экспорт казахстанской муки сокращаются, но цены растут

Просмотров:67 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Производство и экспорт казахстанской муки сокращаются, но цены растут
Фото из открытых источников
Стоимость муки высшего сорта в марте увеличилась в годовом выражении на 19,6 процента.

В Казахстане в январе-феврале 2021 года произвели 516,5 тыс. тонн муки, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В том числе компании произвели 478,7 тыс. тонн пшеничной муки мелкого помола, 34,9 тыс. тонн смеси для приготовления хлебобулочных изделий, 2,2 тыс. тонн растительной муки и 662 тонны муки мелкого помола из иных зерновых культур.

В разрезе регионов наибольший объем производства традиционно пришёлся на Костанайскую область: 158,9 тыс. тонн муки – на 3,3% меньше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Шымкент (56 тыс. тонн, минус 5% за год) и Карагандинская область (47,9 тыс. тонн, минус 15,8%).

В этих регионах работают такие производители муки, как «Саламат», «Асалия», «Азия Ұны», «Romana-Нан», «Аруана-2010», Miller & K, «Алтын-Дан», Pioneer Grain Products и другие.

По итогам января этого года местные компании практически полностью обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на муку. На долю импорта пришлись лишь незначительные 0,4% (912 тонн муки – на 30% больше, чем годом ранее).

В то же время доля экспорта сократилась за год с 43,9% до 40,3% от ресурсов. Компании успели отправить на экспорт 85,2 тыс. тонн муки – на 16,1% меньше, чем годом ранее.

В денежном выражении январский экспорт сократился на 10,1% за год, до 23,6 млн долларов США.

Главный импортер казахстанской муки – Афганистан: за январь страна завезла 59,8 тыс. тонн муки на 17,4 млн долларов США. Оставшиеся 29,8% экспорта пришлись на страны СНГ. Тут наибольший объем муки экспортировали в Узбекистан: 16,7 тыс. тонн, минус 33,6% за год.

Текущие показатели по экспорту муки мукомолы называют самыми низкими за последние 10 лет. Без соответствующей поддержки со стороны государства, при высоких тарифах на перевозки и в условиях недобросовестной конкуренции со стороны Узбекистана отрасль умирает. Ряд мукомольных предприятий либо обанкротились, либо находятся на грани банкротства.

На внутреннем рынке – в магазинах и на базарах городов страны – в марте муку высшего сорта продавали уже по 244 тенге за килограмм, первого сорта – по 179 тенге. В годовой динамике мука высшего сорта выросла в цене на 19,6%, за месяц – на 0,4%. Мука первого сорта подорожала на 4,5% за год и на 0,6% – за месяц.

Дороже всего среди крупных городов страны килограмм муки высшего сорта обходился жителям столицы (325 тенге), дешевле всего – павлодарцам (178 тенге). Килограмм муки первого сорта дороже всего стоил в Актау (246 тенге), дешевле всего – в Актобе (128 тенге).

Производство и экспорт казахстанской муки сокращаются, но цены растут


Производство и экспорт казахстанской муки сокращаются, но цены растут


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 17:04
Цены на все и вся растут, стабильность только в зарплате
 
 

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