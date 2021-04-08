В Кыргызстане вспыхнули митинги после похищения и убийства девушки





Общественность считает, что полицейские ничего не сделали для спасения девушки, и требует отставки министра внутренних дел Улана НиязбековаВ Кыргызстане начались митинги после убийства похищенной невесты Айзады Канатбековой. Люди возмущены тем, что, несмотря на видеозапись похищения Айзады, ее убийство не было предотвращено, сообщает Sputnik Кыргызстан.На днях Кыргызстан пришел в шок от новости, связанной с похищением девушки в Бишкеке. Шестого апреля трое мужчин насильно посадили девушку в машину и увезли. Затем пастух нашел ее и 36-летнего мужчину мертвыми в машине на окраине города. По предварительной версии милиции, похититель задушил девушку, а затем покончил с собой."Они возмущены тем, что, несмотря на видеозапись похищения Айзады, милиция не смогла предотвратить убийство. После похищения родные девушки просили, чтобы милиция ускорила поиски Айзады, и недоумевали, почему ее не найдут через "Безопасный город", а также не выяснят примерное местоположение через сотового оператора", – пишет издание.Митингующие в Бишкеке и Оше потребовали отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова и руководства столичного ГУВД.Глава МВД Кыргызстана не вышел к митингующим в Бишкеке, собравшимся возле Дома правительства. Вместо него к людям спустился премьер-министр Улукбек Марипов. Его встретили со словами: "Уят!" (на русском — "Позор!").На произошедшее отреагировал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он взял под личный контроль расследование похищения и убийства Айзады Канатбековой."Похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону и не должно быть прощения тем, кто способствует похищению и насильственному удержанию людей. Особо скажу о работе МВД. Закон и порядок в нашем обществе должны быть превыше всего. И никому не стоит забывать об этом", — написал Жапаров на своей странице в Facebook.Он подчеркнул, что трагический случай с Айзадой Канатбековой, с которой так жестоко расправился похититель, должен стать последним в истории краж невест."В современном обществе такое не должно быть допустимым. Наказание за такие преступные деяния должны нести все. Случай с Айзадой Канатбековой беру под свой личный контроль. Это дело должно быть доведено до конца, наказание будет неотвратимо", — сказал президент.Жапаров призвал всех кыргызстанцев не оставаться равнодушными, если они видят попытки похищения невест.