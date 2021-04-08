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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мужчина спрятался в туалете самолёта, чтобы улететь в США

Просмотров:279 Опубликовано: Сегодня, 18:55
Мужчина спрятался в туалете самолёта, чтобы улететь в США
Фото ©РИА Новости
В московском аэропорту Шереметьево инженер "Аэрофлота" спрятался в туалете самолета, который вылетал в Майами. Он хотел зайцем улететь в Америку. Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza, передает Tengrinews.kz.

Telegram-канал сообщает, что техник работал в аэропорту в ночную смену. В конце рабочего дня он выпил и решил осуществить мечту – полететь в США. Мужчина пробрался на борт самолета, который должен был лететь в Майами, и спрятался в туалете. Сорвало путешествие мечты небольшое недоразумение: на входе техник сдал свои документы, а забрать забыл.

"Незадолго до вылета беглецу позвонил его начальник, чтобы узнать, почему тот не забрал свои документы, когда уходил с работы. Техник не стал утаивать своих намерений и прямолинейно ответил: "А я не иду домой, я лечу в Майами", - сообщает портал.

После такого признания на борт пригласили полицейских. К приезду стражей порядка от самолета уже отогнали трап, а техник вышел из туалета и занял свободное место. Но улететь мужчине все равно не удалось. Полицейские вывели его из самолета и отправили домой, пишет Baza.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pankration and MMA
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 20:35
Цитата: Pankration and MMA
Все в России уже хотят свалить из этого Мордора.

Ну там коренные россияни и сваливают в США/Канаду, Я когда летал в Нью-Йорк общался с одним человеком в аэропорту он сам гражданин России но у него есть Green card,он сказал в Россию приезжают из наших стран СНГ думают что прям лучше живем, а мы сваливаем в США за лучшей жизнью, так что делаем выводы! blind
 
-2
  • babe
  • master_kz
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • maksimsh
  • kz1990
 Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 20:03
Все в России уже хотят свалить из этого Мордора.

Простота лучше воровства
 
 

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