Мужчина спрятался в туалете самолёта, чтобы улететь в США

В московском аэропорту Шереметьево инженер "Аэрофлота" спрятался в туалете самолета, который вылетал в Майами. Он хотел зайцем улететь в Америку. Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza, передает Tengrinews.kz.



Telegram-канал сообщает, что техник работал в аэропорту в ночную смену. В конце рабочего дня он выпил и решил осуществить мечту – полететь в США. Мужчина пробрался на борт самолета, который должен был лететь в Майами, и спрятался в туалете. Сорвало путешествие мечты небольшое недоразумение: на входе техник сдал свои документы, а забрать забыл.



"Незадолго до вылета беглецу позвонил его начальник, чтобы узнать, почему тот не забрал свои документы, когда уходил с работы. Техник не стал утаивать своих намерений и прямолинейно ответил: "А я не иду домой, я лечу в Майами", - сообщает портал.



После такого признания на борт пригласили полицейских. К приезду стражей порядка от самолета уже отогнали трап, а техник вышел из туалета и занял свободное место. Но улететь мужчине все равно не удалось. Полицейские вывели его из самолета и отправили домой, пишет Baza.